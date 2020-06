Luego de que Romina Manguel dejara al descubierto la falta de conexión que tiene con Luis Novaresio en Animales Sueltos, el conductor del ciclo sorprendió a todos con una propuesta de casamiento para la periodista. La misma aconteció en la noche del jueves. Bajo el marco de la ironía, el líder del programa le manifestó que le diría la fecha de la boda el día 28 de junio haciendo alusión a la fecha de finalización de la nueva cuarentena y la falta de certidumbre (según él) que los chicos tienen por volver al colegio.

"Me dejaste con lo del casamiento, me interesó. No se habló del tema de las visitas higiénicas"

Manguel, por su parte y sorprendida ante este ejemplo "infeliz" que Novaresio le realizó, inmediatamente consultó al aire que también debería evaluarse la posibilidad de contemplar visitas higiénicas a futuro. Todo ocurrió minutos antes de la medianoche, al aire de América TV.

"Voy a hacer una comparación muy infeliz, propia de las mías: yo te voy a proponer casamiento", enfatizó Novaresio. "¿Ahora, a mí?", agregó Manguel, visiblemente sorprendida por la situación. Y allí ocurrió lo manifestado anteriormente. El conductor agregó: "Preguntame qué fecha es".

Luego de recibir la pregunta que esperaba, él añadió: "El 28 de junio vamos a ver si yo te doy fecha, ¿te da incertidumbre que yo el 28 te diga que te voy a dar una fecha? Porque digo, ¿por qué creés que un niño que sabe que no va a volver al colegio y vos le decís vamos a hablar del colegio pero no van a volver, lo crea más cierto?".

"Me dejaste con lo del casamiento, me interesó. No se habló del tema de las visitas higiénicas", agregó Manguel. "Es un tema que a Manguel le interesa", retrucó Novaresio, quien rápidamente obtuvo respuesta desde la otra parte enfatizando en un interés general sobre esta cuestión: "A Manguel no".