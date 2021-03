La picante metáfora que usó Aníbal Fernández para referirse a Novaresio

El conductor opositor Luis Novaresio quiso correr al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en su programa por A24 con la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo y las versiones de los medios macristas y Fernández lo paseó con una humorada.

"¿Me vas a negar que no hay una tensión clara dentro de la alianza (Frente de Todos)?", preguntó Novaresio en una clara referencia al partido cristinista y el partido albertista dentro del oficialismo y el ex funcionario le aclaró que "se pueden tener ideas distintas y discutirlas".

Como no fue suficiente para la insistencia de Novaresio, Fernández lanzó: "¿Sabés qué es el Odzala vos? Es un parque nacional que hay en la República del Congo donde hay la mayor concentración de gorilas". Y agregó que su visita al programa Debo decir que conduce Novaresio "es un lindo paseo".

En este sentido, Novaresio expresó "es raro eso, la que ejerce el poder es la vicepresidenta" y Fernández volvió a la carga al aclarar que "todo está puesto al servicio del presidente Alberto Fernández y tiene todo para consolidarse como un líder". "Cristina (Fernández de Kirchner) es una excepción en los últimos cien años y eso se resolvería si ella no estuviera. Si me lo preguntara el presidente, le diría que no mire eso. Yo no me detendría", añadió.

En cuanto al "liderazgo" de Alberto Fernández tan cuestionado por Novaresio, el ex funcionario remarcó que "Alberto lo va generando". "¿Qué te creés, que es magia? Agarró un país diezmado después de 4 años de bestias y tuvo que laburar para arreglar la deuda. ¿Algo más le tiene que pasar? Este nivel de quilombo lo está resolviendo", apuntó.

Novaresio no se aguantó y comentó que "son raros los peronistas". "El peronismo que pregono es el que me genera, el que está pensado para colisionar con el poder real y no aceptar sus órdenes. Eso pasó con Perón, con Néstor, con Cristina y con Alberto que está enfrentando al poder real desde que arrancó", aclaró el entrevistado.

En otro orden, el periodista, fiel a su línea, deslizó la posible candidatura de la jefa del Pro, Patricia Bullrich, a la presidencia de la Nación y le preguntó si se la imagina "como presidenta". "Que aspire a lo que quiera, yo no voy a ser quién le corte las aspiraciones", sintetizó Fernández. "La Argentina piensa y un mamarracho de semejantes características no puede llegar a ser más de lo que es. Pasó de ser un cuadro montonero a ser de la extrema derecha", criticó.