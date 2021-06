El picante cruce entre Aníbal Fernández y Viviana Canosa: "¿Sigue pensando que soy muy gorila?"

El picante intercambio lleno de chicanas entre Viviana Canosa y Aníbal Fernández se produjo en A24, donde el político fue invitado a un mano a mano con Novaresio. Fiel a su estilo, el quilmeño respondió filoso pero con altura.

Cada vez que Aníbal Fernández habla o visita algún programa, ofrece picantes y ocurrentes declaraciones. Sobre todo si se siente "visitante", como ocurrió el pasado jueves cuando fue invitado por Luis Novaresio a Dicho esto, el ciclo que el periodista conduce en A24. Previo al mano a mano entre Novaresio y Fernández se dio un picante intercambio entre Viviana Canosa y el interventor de YCRT cuando la periodista le preguntó si seguía pensando que es "muy gorila". "Nunca pensé, confirmé", respondió filoso Fernández.

"¿Cómo le va, Fernández? ¿Qué dice? ¿Nos puede saludar?", intentó apurar Viviana Canosa a Aníbal Fernández mientras se producía el pase entre Viviana con vos y Dicho esto en la pantalla de A24. El interventor de YCRT se había acercado a la señal del Grupo América invitado por Luis Novaresio. A la respuesta cordial de Fernández, Canosa insistió en su búsqueda de fastidiar al político: "¿Sigue pensando que soy muy gorila o ya cambió de idea?".

Fiel a su costumbre, Aníbal Fernández le respondió filoso: "Nunca pensé, confirmé". En ese momento, intercedió Luis Novaresio preguntándole al invitado si la periodista formaba parte de "Odzala". "Olvidate. Es socia fundadora", repuso Fernández aludiendo al reconocido Parque Nacional ubicado en la República del Congo. "Un día, Aníbal vino acá y me dijo: ‘Cada vez que vengo a tu programa, vengo a Odzala’. Parece que es el Parque Nacional donde más variedad de gorilas hay en el planeta", explicó Novaresio sobre su insólita pregunta.

Insistiendo en sus chicanas poco oportunas, Canosa advirtió a Fernández: "No tengo alcohol a mano porque si no, iba y le tiraba en vivo, eh". De esta forma, la periodista le recordó a Fernández un cruce previo que habían tenido el año pasado en Nada personal, el ciclo que Canosa conducía en El Nueve. En aquella ocasión, al final de la incómoda entrevista la periodista le ofreció ponerle en las manos alcohol en gel. Fernández se negó en reiteradas oportunidades frente a la insistencia de la conductora, que no tuvo mejor idea que arrojarle igual el alcohol, generando una situación visiblemente tensa.

Ante la "amenaza" de Canosa, Aníbal Fernández respondió con altura: "Como caballero que soy, me la hubiese bancado otra vez". "Lo que pasa es que después te invité y no volviste. Me arrugaste un poco", insistió nuevamente Canosa después de reconocer la caballerosidad del político quilmeño, a lo que el interventor de YCRT respondió, ya cansado, que él no había hablado de esa situación sino que había sido ella. Además, aclaró que para él se había tratado de "un chiste que salió mal y se agotó".