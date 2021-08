Ángel de Brito destrozó a Listorti: "Es la primera vez que lo escucho decir algo coherente"

Tras el escrache de los antivacunas, Ángel de Brito bancó a Listorti aunque lo hizo con una polémica frase.

Ángel de Brito fulminó a José María Listorti después de que el conductor de Super, Super fuera escrachado por un grupo de antivacunas tras cuestionar a Los Nocheros por pronunciarse en contra de la vacuna contra el coronavirus. Pese a asegurar que pensaba igual que Listorti, el conductor de Los Ángeles de la Mañana lo destrozó con una polémica frase que evidenció la mala relación que los une y hasta lo tildó de "cobarde" por no querer hablar en su programa del tema.

Hace unos días, en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, José María Listorti criticó a Los Nocheros y a quienes se pronuncian en contra de la vacuna contra el coronavirus. "No puedo entender como hay que gente que está en contra de la vacuna. Me parece de un grado de ignorancia terrible", aseguró en aquella entrevista Listorti. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para un grupo de antivacunas que decidió escrachar al conductor de Super, super. Tras ver un tape con el mal momento que vivió Listorti, Ángel de Brito lo bancó, aunque para hacerlo le disparó con todo.

"Es la primera vez que lo escucho decir algo coherente", comenzó asegurando el conductor de Los Ángeles de la Mañana, secundado por las panelistas del programa que se emite en las mañanas de El Trece. "No tiene nada que cuestionarse lo que dice él y es su opinión", agregó de Brito, aunque eso no fue todo, ya que continuó apuntando contra Listorti por no querer salir en vivo para hablar del tema.

"Bastante cobarde igual, porque lo llamamos para hablar de esto y no quiso", siguió el jurado de La Academia su descargo. En ese sentido también lo atendió por no prestarse a los debates contra quienes lo critican o lo enfrentan: "Ya se comió los mocos con Julieta Diaz la otra vez, ahora no quiere hablar de los antivacunas. Me pase años remando notas para su programa y ahora no nos quiere dar ni una".

Los ataques de los antivacunas contra Listorti continuaron en las redes sociales

Tras lo sucedido en la vía pública, José María Listorti fue atacado en las redes sociales por una usuaria: "De pronto dijo debate, ¡pero en el Ministerio de Salud! Nada de 'me hago cargo de lo que dije'. Así de 'cobardín' resultó Listorti". Como respuesta, el humorista sostuvo: "Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso". Consciente de que si no se inoculan, aumentan el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades, marcó: "¡HAY QUE VACUNARSE! ¡HAY QUE VACUNARSE!".