No son horas fáciles para el periodista Jorge Rial. Luego de su prometedor debut con TV Nostra y su entrevista a Matías Morla, ex abogado de Diego Maradona, los números en el rating no volvieron a ser los mismos. Con un pico de 1.8 puntos, el nuevo envío televisivo de quien también fue el mentor de Intrusos en el espectáculo ya empieza a estar en la cuerda floja. Y fue Ángel de Brito quien destrozó, sin filtros, la apuesta que actualmente sale en el aire del canal perteneciente a Daniel Vila.

Mediante Instagram, Ángel de Brito se sometió a las habituales preguntas de sus seguidores. Seleccionando cuáles va a responder, el conductor de LAM no dudó en hacerle frente al siguiente interrogante: "¿Qué opinás del nuevo programa de Rial?". Lejos de esconderse, y fiel a su estilo, el protagonista que tiene como una de sus panelistas a Yanina Latorre lanzó su contundente opinión.

"No me gustó. Prefiero Bendita, me divierte", explicó Ángel de Brito, aludiendo al programa conducido por Beto Casella en El Nueve y que ya lleva más de 16 temporadas en el Prime Time de la emisora en la que se encuentra actualmente. Claro, la teleaudiencia en general también se inclina por el magazine de Casella: con 4.3 puntos de rating, lidera su franja horaria y está establecido en la pantalla chica desde hace varios años.

El desesperado pedido de Romina Pereiro, la esposa de Jorge Rial

El periodista Jorge Rial lleva una semana en el aire de TV Nostra, su nuevo ciclo en América TV. Sin embargo, pese a la felicidad del conductor por haber comenzado otro programa luego de su alejamiento de Intrusos, puertas adentro su familia le solicita que tome los cuidados necesarios en medio de la segunda ola del coronavirus en Argentina. Fue su esposa, Romina Pereiro, quien lanzó un pedido desesperado en vivo: "Ayúdenme a pedirle que se quede en casa".

En diálogo con la TV Pública, Pereiro se refirió a la actualidad de su esposo y aprovechó para solicitarle que realice TV Nostra desde su hogar: "Jorge está bien, yo quiero aprovechar para hacer un pedido público; le queremos pedir que se quede en casa, que no se exponga y que no salga".

Por otra parte, la esposa de Jorge Rial optó por llamar a los integrantes del programa donde fue entrevistada, y a los seguidores del periodista, a que lo ayuden a reflexionar sobre la importancia de quedarse dentro de su casa: "Siempre lo apoyamos en todos sus proyectos y queremos que le vaya bien, está con un proyecto nuevo y está súper entusiasmado pero la salud está primero. Queremos que se quede en casa. Ayúdenme a pedirle".