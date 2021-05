Andy Kusnetzoff hizo enojar a Juanse en PH Podemos Hablar: "No hablemos de eso"

¡Se calentó en vivo! Andy Kusnetzoff le hizo una picantísima pregunta a Juanse en PH Podemos Hablar y el músico lo frenó en seco.

Durante la última edición de PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le hizo una picantísima pregunta a Juanse, que sin dudas se mostró molesto. El conductor no tuvo reparo en consultarle cómo fue el día en que Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones, le hizo un atrevido llamado a la pareja del líder de los Ratones Paranoicos. Pese a que el músico se lo terminó tomando con humor, al comienzo de la anécdota frenó en seco al conductor.

Kusnetzoff, que intentó ponerle un poco de humor al ambiente del estudio de Telefe, quiso ponerle un poco de anestesia a la consulta que le hizo a Juanse con una advertencia: "Es muy fuerte lo que te voy a decir. ¿Es verdad que Mick Jagger preguntó una vez por tu mujer?".

Luego, el participante de MasterChef Celebrity 2 reaccionó denotando enojo y molestia: "No, ¡no hablemos de eso!". Luego, y ante la atenta mirada de Carmen Barbieri, Roberto Moldavsky, Sofía Zamolo y Campi, quienes también fueron invitados al programa, cambió de parecer y se decidió a contar la anécdota.

En una de las giras que The Rolling Stones realizó en la Argentina, Juanse reveló que Jagger intentó tener una acercamiento con su esposa Julia Testai: "Claro, porque mi mujer y una amiga de ella estaban en el hotel porque yo estaba hospedado. Cuando ellos (los Rolling Stones) vinieron, yo ya estaba hospedado hacía rato. Este muerto llegó, vio a mi mujer y bueno, Juli lo saludó. Y después él se fue a averiguar en dónde estaba ella hospedada".

La increíble anécdota de la pelea entre Juanse y Mick Jagger

Juanse recreó la situación en la que discutió con Mick Jagger, cuando el líder de The Rolling Stones intentó seducir a su esposa: "Yo estaba en calzoncillos viendo tele. Suena el teléfono y atiendo yo. Nosotros también teníamos que tocar. Atiendo y del otro lado escuché: 'Hello'. ¿Quién es?, pregunté. Y se esuchó: '¿Is Julia there?'. Aparte tenía una voz...", agregó el cantante que brilla en la cocina de MasterChef 2.

"Y le dije: 'No, what Julia? Who is?'. Y me dice: 'The Rolling Stone's singer'. Y yo le dije: 'Te voy a matar'. Se armó una porque salí y Juli me frenaba. Mick Jagger se dio cuenta, me llamó y fuimos los dos a estar un rato en el hotel", agregó el cantante.

Andy Kusnetzoff: "¿Y se te pasó?".

Juanse: "Sí, se me pasó, pero Mick Jagger se enojó".

Andy Kusnetzoff: "No te la puedo creer".

Juanse: "Lo peor de todo es que yo me había hecho amigo de Keith Richards de la primera vez que habían venido a la Argentina. Se armó el club de Richards contra el otro club".

Andy Kusnetzoff: "Uh, se armó la grieta".

Juanse: "Sí, se salvó de que yo le hiciera una grieta (a Mick Jagger)".