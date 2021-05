Andrea Rincón volvió a apuntar contra Paulo Vilouta: "No escuchen a la gilada"

Andrea Rincón disparó picante contra Paulo Vilouta.

El sábado pasado Paulo Vilouta y Andrea Rincón se cruzaron en PH: Podemos Hablar cuando la actriz y Sofía Gala contaban cómo habían logrado salir de su adicción a las drogas. En ese momento, Vilouta frenó a las actrices cuando relataban sus experiencias y mostraban que era posible salir del consumo problemático, aduciendo que "no salís cuando querés". Andrea Rincón volvió a hablar del tenso momento y cerró, mirando a cámara: "A vos que la estás pasando mal, no escuches a la gilada que dice que no podés salir, vas a poder salir".

PH: Podemos Hablar es un programa que se caracteriza por lograr sensibilizar a sus invitados para que hablen de sus experiencias personales y de vida más íntimas. En ese sentido, el pasado sábado 8 de mayo, Sofía Gala y Andrea Rincón contaban cómo habían logrado superar sus respectivas adicciones a las drogas y cómo su entorno y sus seres queridos fueron fundamentales para ese proceso. Otro de los invitados, Paulo Vilouta, quiso ensayar una reflexión al respecto al indicar que "muchos no pueden salir de eso". Rincón lo interrumpió y dejó una definición contundente: "No está bueno lo que estás diciendo. Todo el mundo puede salir. No es fácil, pero todos lo pueden hacer".

Vilouta habló de nuevo y Ricón lo destrozó

A los pocos días, Paulo Vilouta reafirmó sus dichos en Los Ángeles de la Mañana, y este jueves en diálogo con Hay que ver, Andrea Rincón volvió a referirse al cruce y atendió al periodista de Intratables al explicar que lo que decía Vilouta "no es un buen mensaje para dar". "Cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Yo no tengo nada contra Vilouta, no lo conozco", continuó la actriz visiblemente molesta, al tiempo que reconoció que sus modos no siempre son los mejores.

"Uno quiere hacer el bien y después siempre hay odio, odio odio", siguió Rincón con su descargo. Para ser clara, la actriz volvió a referirse a lo que relataban junto con Sofía Gala en PH: Podemos Hablar: "Estábamos diciendo lo que la sufrimos, la padecimos. Entonces, que después quiera dibujarla como sea. No me parece que esté bueno que vaya a sentarse a un programa a hablar de mí". La ex MasterChef Celebrity recalcó que dedica su tiempo "a tratar de salvarle la vida a la gente" y decirle que sí puede salir de las adicciones, por lo que no le gusta que "vaya una persona a decir que no todo el mundo puede salir".

Para dar un cierre a la situación, Andrea Rincón dio un mensaje contundente mirando directo a cámara: "Me salvó la vida el amor y la gente que me tuvo fe. A vos que la estás pasando mal, no escuches a la gilada que dice que no podés salir, vas a poder salir, vas a poder ser feliz, y no te va a pasar todo lo que dicen, vas a estar bien".