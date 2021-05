Andrea Rincón blanqueó que tiene una nueva relación

Desde que Andrea Rincón apareció en las cocinas de Masterchef Celebrity no hubo gala en la que el conductor del programa de Telefe, Santiago Del Moro, no le haya preguntado si está en pareja. Pero recientemente, la actriz confesó que le está sucediendo algo que a más de uno le sucedió durante la pandemia, puesto que comenzó un vínculo a distancia con un hombre que vive en España.

En una entrevista con Gente, Andrea se refirió al buen momento que está atravesando tras su paso por la cocina más famosa del país y, por supuesto, su performance que deslumbró e indignó al jurado de expertos por igual. "Estoy bien, ¡muy bien! Es que me pasaron cosas raras en estas épocas raras… conocí a alguien a la distancia y estamos llevando una relación extraña", lanzó sin preámbulos en diálogo con la revista de espectáculos.

Si bien dio a entender que no quiere profundizar en el tema, afirmó que su amor está en Barcelona, España: “Pero no voy a dar más datos, porque todavía no nos vimos personalmente”, advirtió. “Sí te puedo decir que siento que estamos enamorados, que hay un amor muy sano y muy lindo. Y se va a concretar, porque ya hay fecha para que venga a la Argentina”, compartió con especial énfasis en lo que fueron sus relaciones del pasado que le han dejado un sabor amargo.

De todos modos, aferrada a un presente que cada vez pinta mejor, aseguró que sobre el pasado tuvo un "reseteo". "No me acuerdo del pasado, porque ésta es una nueva vida. Desde que lo conocí arranqué de nuevo. ¡Volví a nacer!", definió. “Igual, de alguna manera siempre se empieza de nuevo”, confió.

Sobre la idea del encuentro, afirmó que está ansiosa aunque también, como muchos, "asustada". "Nunca me pasó algo así. A la vez, siento que es la primera vez que me enamoro de alguien tan distinto y tan sano. Yo le encomiendo todo a Dios, porque creo que estoy en una nueva etapa de mi vida, parada en otro lugar. Esperemos a ver qué pasa. Sólo anticipo que viene sin pasaje de vuelta…", expresó.

Luego de su participación en el reality de cocina, Andrea fue consultada sobre la posibilidad de cocinarle a su enamorado. "Le voy a cocinar todo", aseguró. "Dios quiera que sea para siempre. Y si algo no sé hacerlo, por él lo aprendo. Yo por amor soy capaz de hacer cualquier cosa. Si me pide la Luna, se la bajo… Y si me pide el Sol, aunque me queme, también", agregó.

Por último, sobre la nueva etapa de su vida en la que se encuentra plantada y con esperanzas tras superar las adicciones, reflexionó: "Creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar y a tener una vida mejor. Muchas veces descubro que no me gustan cosas de mí". "En cierto sentido, todos los días voy puliéndome para tener una mejor versión de Andrea. Es un trabajo durísimo, pero lo hago con amor, porque si uno no se trata con amor, no trata con amor a nadie. La base es entender que no somos perfectos, que podemos fallar y cambiar", completó.