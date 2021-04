Andrea Rincón hizo las paces con Martitegui y se quedó con la medalla dorada

Una nueva jornada de beneficios en la cocina más famosa de la Argentina trajo un desafío para demostrar la excelencia de los mejores participantes que siguen en carrera en el reality conducido por Santiago Del Moro: Noche de tapas. Los aspirantes a cocineros debieron cocinar tres variantes de este clásico español, una de ellas con hongos y Andrea Rincón fue la estrella de la noche.

Es la primera vez que Andrea Rincón participa de una nueva oportunidad semanal. El domingo, en la última gala de eliminación, la invitada estrella Claudia Villafañe le aconsejó a la actriz que no se enoje mucho y, al menos en la jornada del miércoles, la actriz se quedó con el consejo y se terminó llevando los aplausos del jurado y la medalla dorada.

Al momento de recorrer las estaciones, el jurado Germán Martitegui prestó especial atención a Rincón con quien las riñas fueron noticia en las últimas semanas y le aportó distintos consejos para su platillo. "Me entiendo mejor, así que voy a aplicar todo lo que me dice", destacó la actriz en off mientras que al volver a acompañarla frente a las hornallas, el dueño de Tegui sintetizó: "Hoy es tu día, ya nos queremos, casi".

Después de la recorrida, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis analizó el caso de cada concursante. "Hoy es un día en que quizás Andrea nos sorprende con su tortilla con chorizo colorado, gambas al ajillo y champiñon relleno", destacó Martitegui y, entusiasmado volvió a la estación de Rincón para sugerirle pasos a seguir con su tortillas.

Al momento de la degustación, un encontronazo entre la actriz y el jurado amenazó la paz entre ambos. "¿Por qué sos tan reaccionaria?", preguntó Martitegui. "Estoy defendiendo mi plato", resumió Rincón aunque, en off, reforzó: "Señor pelado, yo quiero que esté todo bien entre usted y yo". "Es la mejor tapa de tortilla que he comido en los últimos tiempos", afirmó el chef y la actriz estalló de alegría. Tanto que hasta le tiró besos. "Gracias, Pelado", expresó.

Por su parte, Donato De Santis le propuso que se fuera a Barcelona a un "Tegui Tapas", mientras que Santiago Del Moro se sumó y sugirió "El Rincón de Tegui". "¿Quién te dice? Mirá si terminamos en un restaurant los dos juntos y me terminás amando... Como amigos, tranquilo", soltó la actriz entre risas mientras veía la incomodidad en Martitegui.

Después de haber denunciado favoritismos en el concurso de cocina, Andrea Rincón tuvo una gran noche producto de su evolución en MasterChef. Tanto es así que, antes de quedarse con la medalla dorada, recibió más elogios de los expertos. "Vos estás en una nueva etapa", aseguró De Santis mientras que Santiago Del Moro destacó: "Te vimos sonreír". "Me siento más tranquila, lo disfruto más", agregó la actriz.

Daniel Aráoz pasó a la gala de eliminación

La medalla dorada quedó para Andrea Rincón mientras que Cande Vetrano se quedó con la plateada en una competencia en la que cada vez quedan menos. Como en el miércoles de beneficios sólo cuatro famosos pudieron participar tras la ausencia de Alex Caniggia por cuestiones de salud, en la devolución final quedaron Hernán El Loco Montenegro y Daniel Aráoz.

"Estoy contento con lo que hicieron hoy por más que uno de ustedes pase al domingo de eliminación", expresó Germán Martitegui. De todos modos, y pese a los elogios, Daniel Aráoz fue quien pasó a la gala de eliminación mientras que El Loco Montenegro subió al balcón y, al menos por una semana más, se mantiene en el certamen.