Una de las caras más reconocidas de América TV. decidió dar un paso al costado: Pia Shaw confirmó su renuncia. A partir del 11 de diciembre, la periodista de espectáculos dejará de formar parte de la pantalla de América y tomará nuevos rumbos.

Hasta ahora, Pia se encontraba al frente de Informados de Todo, el magazine que conduce Guillermo Andino de 11 a 13:30 de lunes a viernes. Pero la periodista lleva un largo tiempo en América, por lo que su renuncia llamó sumamente la atención. A lo largo de su carrera, estuvo en Secretos Verdaderos con Luis Pineyro, en Infama, en Involucrados y ahora en Informados de Todo.

A raíz de su renuncia, comenzaron las dudas sobre si se iba en malos términos del canal al que perteneció durante largos años, pero Pía lo negó. “No pasó nada en especial ni en particular. Solamente tengo ganas de ver qué hacer. Fue un año, como para todos, de mucho trabajo”, aclaró la especialista en espectáculos a Revista Paparazzi.

Según la panelista, simplemente quiere irse de vacaciones y descansar: “Quiero parar un poco la pelota y ver que tengo ganas de hacer. Esa es la verdad”.

Además, Pia reconocio que hasta el momento no tiene ninguna opción de trabajo para el 2021. "Es verdad que renuncié y no tengo nada. De todo el resto que se diga, no tengo nada”, contó Shaw y admitió: “Lo que si, sigo con la radio, es lo único concreto”.