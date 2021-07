Alejandro Fantino y su emoción por agarrar Intratables: "Es el programa que siempre quise hacer"

Fabián Doman asume un cargo corporativo en Edenor y Alejandro Fantino tomará el rol de conductor de las noches de América.

"Para mí es difícil despedirme de un programa porque históricamente los programas que he tenido han durado mucho tiempo. Yo tengo dos domicilios: domicilio A es América, el domicilio B es la productora Jotax. Todo lo que tengo se lo debo a su gente", dijo Alejandro Fantino el viernes pasado, en su último programa como conductor de Fantino a la tarde. "Se la jugaron por mi para abrirme un espacio, el prime time para nosotros es jugar en la Bombonera o en el Maracaná. Cuando me lo dijeron no caí, estuve dos días llorando de la emoción". Así se despidió vía Instagram de todos sus compañeros para luego confirmar su paso a Intratables:

“Estábamos para quedarnos a vivir, nos está yendo bien y podríamos quedarnos años aquí, muy felices en este horario, pero se abre la puerta de ir al prime time de Intratables que es el programa que siempre quise hacer. Vuela, es una máquina. Es una animalada como juega ese equipo: el programa, el prime time, el canal, todo es una maquinita aceitada”, dijo minutos antes de despedirse definitivamente del aire. Así, el conductor del hoy mítico Mar de Fondo se convierte en el quinto nombre al frente de Intratables y se suma a la lista de Santiago del Moro, Paulo Vilouta, Guillermo Andino y el ya mencionado Doman. Y su programa de la tarde ya consiguió una nueva figura para reemplazarlo: Karina Mazzocco.

La palabra de Fabián Doman

El nombre de Fantino apareció después de confirmarse un rumor que ya había empezado a circular hacía varios días: el periodista Fabián Doman abandonó el oficio para ser el director de Relaciones Internacionales de Edenor. "Yo no voy a estar más en este programa, tampoco en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar de profesión. Voy a ser desde mañana el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina: Edenor", comunicó el ex marido de Evelyn Von Brocke. “Estoy dejando un hijo. Amo este programa, los quiero a todos. Gracias por cómo me trataron”, agregó. ¿La razón del nuevo cargo de Doman? José Luis Manzano y Daniel Vila, los mismos dueños del canal de Fitz Roy 1650, adquirieron junto con Mauricio Filiberti el 51% de las acciones de la distribuidora eléctrica.

Fantino, furor en redes por su apoyo a "La Scaloneta"

En cada oportunidad que tuvo como conductor de ESPN FSHOW (de lunes a viernes a las 23, por ESPN), Fantino demostró abiertamente su apoyo al técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y criticó a los colegas que hicieron lo contrario. Por lo excesivo y lo apasionado de su defensa, en donde combinó el fútbol con analogías de la Antigua Grecia, en las redes sociales se convirtió en una especie de amuleto para los defensores de "La Scaloneta", como denominaron al equipo dirigido por el técnico oriundo de Pujato, provincia de Santa Fé. "Me subo a la Scaloneta. ¿Sabés que soy? Primera línea hoplítica de Leónidas en el Paso de las Termófilas. Que Scaloni mire para atrás, me tiene a mí con cuatro flechas en el pecho. Chupo así la sangre y le digo 'está rica, sigamos'", dijo hace unos días y generó risas en todos sus compañeros de panel.