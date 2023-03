Dura casi 2 horas y es furor en Prime Video: la película que te volará la cabeza

Esta producción alemana y austríaca se convirtió rapidamente en una película clásica de ciencia ficción post-apocalíptica por su gran producción y la densa trama que relata.

El cine post-apocalíptico se ha vuelto un género dentro de la ciencia ficción con cada vez mas producciones y espectadores, toda vez que nuestra propia incertidumbre sobre el futuro de nuestro planeta lleva a grandes preguntas que los directores tratan de retratar en sus películas. Si te gustan películas como Mad Max: Fury Road o símilares dentro del género, te ofrecemos una producción europea del mas alto nível: Éxodo: La Última Marea (Tides en su nombre en inglés).

¿De qué trata Exodo: La Última Marea?

La historia de esta producción alemana de ciencia ficción es escalofriante y está dirigida por el director suizo Tim Fehlbaum, quien ha trabajado en otras producciones como “Hell” y “The Watchman and the little girl”. En ella se plantea un escenario donde la raza humana, debido a su estado inhóspito, se ve obligada a abandonar la Tierra y habitar el planeta Kepler 209.

Sin embargo, al llegar a este nuevo planeta, la clase gobernante se da cuenta de que no todo es como esperaban, ya que la atmósfera los vuelve estériles y no habrá descendencia ni registro humano en el futuro. Después de dos generaciones, se pone en marcha el programa “Ulises” para determinar si la vida puede sobrevivir de nuevo en la Tierra. Pero en este intento, la nave pierde el control al entrar en la atmósfera y Blake (interpretada por Nora Arnezeder) es la única sobreviviente. Ahora, ella deberá tomar decisiones cruciales para la supervivencia de la humanidad y luchar también por su propia supervivencia, ya que no está sola. Blake descubrirá la existencia de dos clases sociales, los "salvajes" que habitan en la periferia y aquellos que los explotan brutalmente. La protagonista deberá elegir entre someterse al status quo o rebelarse.

¿Cómo ver online Éxodo: La Última marea?

Éxodo: La Última marea se encuentra en el catálogo de Amazon Prime Video y se puede ver en su plataforma digital.

¿Quiénes actúan en Éxodo: La Última Marea?

La película cuenta con un elenco de importantes figuras, muchas de ellas del cine europeo. Al protagonismo de Nora Arnezeder se le suma, por ejemplo, el escocés Iain Glen (conocido por su papel de Jorah Mormont en Game of Thrones).

Nora Arnezeder

Iain Glen

Sarah-Sofie Boussnina

Sope Dirisu

Sebastian Roché

Joel Basman

Bella Bading

Hong Indira Rieck

