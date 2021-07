Papelón: Amalia Granata hizo agua al defenderse de sus dichos contra el personal doméstico

La mediática hizo un descargo sobre su situación con el personal doméstico, pero lejos de hacerse entender redobló la apuesta y exhortó la "cultura del trabajo".

La diputada antiderechos Amalia Granata quiso limpiar su imagen tras sus polémicos dichos sobre el personal doméstico que prefiere no trabajar con ella. Lejos de aclarar el asunto, Granata intentó hacerse la desentendida pero volvió a salir con la "cultura de trabajo" que tanto le gusta mencionar a la derecha argentina.

Recientemente, Marcelo Polino reveló al aire de Radio Mitre que a la mediática "la abandonan las mucamas muy rápido" y, como era de esperarse, Granata le echó la culpa a las trabajadoras. “No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo", aseguró al tiempo que, fiel a su línea meritócrata, sentenció: "Lo que pasa es que hay que trabajar y no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, parece que las que me tocan a mí, no tienen”.

Tras el revuelo que se armó tanto en los medios como en las redes sociales, la diputada que legisla en Santa Fe y vive en Buenos Aires intentó aclarar sus dichos, otra vez, en diálogo con Polino. Granata intentó, nuevamente, desentenderse culpando a los demás y denunció “Me quisieron poner en una situación elitista, yo no tengo ‘sirvientes’".

En esta línea, la mediática apeló a la misericordia y expresó: "Soy una persona que labura mucho y necesito alguien que me ayude". Superada la frase emotiva, la diputada volvió a ponerse en evidencia y se olvidó por completo de haber conseguido personal de servicio doméstico a través de canjes desde su popular cuenta de Instagram. "Y no tiene que ver con las empleadas domésticas, porque yo también tuve negocio y lo que falta, a veces, es cultura de trabajo”, lanzó.

Amalia Granata confirmó su pre candidatura con el macrismo en Santa Fe

Amalia Granata aprovechó la charla con Marcelo Polino para oficializar que será pre candidata a senadora Nacional en Santa Fe junto al macrismo en la lista que preside Federico Angelini, diputado y vicepresidente del partido en la provincia santafesina. De cara a las PASO, la ex Gran Hermano Famosos celebró: "Están siempre los mismos. Creo que el Senado necesita gente joven".