Hizo trampa y lo sancionaron: La noche negra de Alex Caniggia en MasterChef

Alex Caniggia no supo aprovechar el miércoles de beneficios y pasó a la gala de eliminación

Cada vez falta menos para conocer al ganador de MasterChef Celebrity, el programa más visto de la TV argentina, y los participantes ya no saben qué hacer para asegurarse otra semana en el certamen. Durante el miércoles de beneficios, una jornada que parece menos amenazante para las figuras que buscan sorprender a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Alex Caniggia intentó hacer trampa y le salió el tiro por la culata.

En la noche del miércoles se vivió un tenso momento cuando el conductor Santiago Del Moro tomó la decisión de sancionar a Alex quien, queriendo pasar por encima de las cámaras y de la producción, hizo trampa dentro del mercado y cuando fue encarado por el conductor eligió mentir para evadir las acusaciones.... Pero no le salió como esperaba.

Todo comenzó cuando los participantes ingresaron a buscar sus ingredientes para poder preparar el plato, el cual tenía que incluir sí o sí tres variedades de hongos, y al querer salir al mediático se le cayó un limón al piso y la chicharra sonó milésimas de segundo después. Pensando que nadie lo observaba, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis levantó el limón y lo puso nuevamente en su canasta.

Callado, se acercó lentamente a su estación buscando esquivar las miradas tanto del conductor como de Cande Vetrano, Sol Pérez y Gastón Dalmau quienes participaron de la jornada de beneficios. Pero Del Moro fue más rápido y lanzó: “Antes de continuar les quiero hacer una pregunta que acá la producción me está remarcando algo. ¿Alguien tomó del mercado algo del piso una vez que dijimos que ya estaba el tiempo?”.

Los aspirantes a cocineros negaron el hecho mientras que Alex se quedó callado para luego negar que él fue quien hizo la trampa que señaló la producción de Telefe. En off, no sólo se burló de sus pares sino que admitió que había sido él. Pero como las mentiras tienen patas cortas, se vio en la obligación de blanquearlo ante las hornallas y el jurado.

“O sea, se me cayó un limón, lo agarré pero era mío. Se me cayó, estaba ahí… Ya lo había agarrado antes", expresó intentando defenderse. Pero con la mecha cada vez más corta, Del Moro le remarcó la sanción correspondiente: “Dejalo ahí. Cuentas claras para que todos tengan las mismas chances, ese limón queda fuera de competencia”, decretó.

Luego, al momento de presentar su plato, Alex se acercó al jurado tan confiado como los tiene acostumbrados. "Son una poronga los otros platos, un desastre", definió en off, pero tanto Damián Betular como Donato De Santis y Germán Martitegui no se quedaron conformes con su presentación sino todo lo contrario, el plato del mediático fue el peor de la noche y le tocó ponerse el delantal negro. "No tiene gusto a nada", sentenció Betular.

Los mejores platos de la noche

Gastón Dalmau fue el dueño de la sorpresa del jurado tras presentar sopa crema de hongos ¡adentro de un pan! y se quedó con la medalla dorada. Cande se quedó con la medalla plateada con sus sorrentinos y Sol Pérez consiguió pasar a la próxima ronda para instalarse en la semifinal del programa más visto de la Argentina. Por su parte, a Alex le tocó pasar directamente a la gala de eliminación, pero fiel a su estilo provocador, celebró: "¡Aguante el domingo!".