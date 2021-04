Nadie quiere llegar al domingo de eliminación de MasterChef Celebrity 2, el certamen de cocina más famoso de la TV que conduce Santiago Del Moro. Por eso, este jueves los aspirantes a cocineros vivieron una jornada por de más estresante y a uno de ellos se le escapó un malicioso deseo. Luego de enterarse de que a María O'Donnell le tocó ponerse el delantal negro, Alex Caniggia expresó su deseo de que se quede fuera de la competencia.

"Quiero que se vaya María", definió sin vueltas el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis que logró pisar firme en la competencia, pese a que la semana pasada haya tenido serios problemas con el jurado por su falta de compromiso en la semana en la que no se presentó ni lunes ni martes a participar por un problema de salud.

Después de sus berrinches y el llamado de atención del jurado, el joven se esforzó por estar a la altura de las exigencias y se mantuvo concentrado y en silencio durante toda la jornada pese a un percance que tuvo con Carmen Barbieri. De hecho, fue uno de los que mejor hablaron los expertos Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

Cuando llamaron a la periodista para darle la devolución final que la llevaría al balcón o a la gala de eliminación, ésta compartió en off una curiosa inquietud: "Paso yo antes que Alex. Me parece que hubo una norma que no se cumplió. No voy a defender mi plato, pero si llega a ir al balcón Alex me voy a enojar de verdad", amenazó.

La próxima escena fue la del joven que en off compartió su opinión sobre lo que acababa de decir su compañera de certamen y sin ningún filtro, expresó: "Quiero que se vaya. ¿Cuándo se va? ¿El domingo? Que se vaya María. Andate, María, dale".

Todos a la gala de eliminación

En un desafío desastroso para todos los participantes, no se salvó nadie. Damián Betular catalogó a la presentación de María O'Donnell como "un alud", mientras que a Dani La Chepi, Germán Martitegui le dijo "esta es la torta que hace ese primo que fue a una única clase de pastelería". Al momento de anunciar los delantales negros, Donato De Santis llamó a María O'Donnell y a Carmen Barbieri y las mandó a la gala del domingo tras "el desastre" que sirvieron ante el jurado.

Mientras que en carrera siguen Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Hernán El Loco Montenegro, Claudia Fontán y Cande Vetrano. Del desafío de repostería para intentar salvarse del domingo participaron Dani La Chepi, Carmen Barbieri, Alex Caniggia, Gastón Dalmau y María O'Donnell. ¿Quién se abandonará la cocina más famosa del país en la próxima gala de eliminación?