Alex Caniggia reveló la verdad sobre su salida de Masterchef: “Caraduras”

El influencer se descargó en un reportaje y arremetió contra el reality de Telefe. Además, Caniggia habló de su posible participación en Showmatch.

Alex Caniggia se expresó en una reciente entrevista sobre su futuro profesional y dejó en claro a qué tipo de reality shows no volvería. Con su característica impronta, el hijo de Mariana Nannis lanzó declaraciones sobre su inesperada renuncia a MasterChef Celebrity a poco tiempo de llegar a la final. En su descargo, el influencer descalificó al ciclo y a quienes no tenían confianza en él.

“Me desaparecí, pero para mí yo fui el gran ganador. La gente lo sabe, el ganador del pueblo. Me hinché las pelotas de cocinar. Me levanté un día y dije ‘ya no voy más’. Si total yo ya gané. Después dijeron ‘lo eliminamos’. Yo ya había renunciado en mi casa”, comenzó su descargo Caniggia y demostró su enojo con el reality show, por haber cambiado la versión de cómo había sido su retiro.

“Me hubiese gustado quedarme hasta el final, pero se me soltó la cadena y renuncié. Igual no me arrepiento para nada. Todos los caraduras que pensaban que iba a durar una semanas, tomá, cuatro meses. Igual si me quedaba no iba a ganar, porque siempre a los premios de realities los ganan los humildes. No me quedé con ningún amigo de ahÍ”, continuó con su relato Caniggia.

El influencer reveló si volvería al reality de Telefe de una contundente manera: “No, no iría. A otro reality sí, pero no de cocina. De baile tampoco”. Acto seguido, se refirió a su posible participación en el ciclo de Marcelo Tinelli y fue lapidario: “No iría al Bailando, porque yo vengo de estar allá arriba, ya se sabe los puntos de rating que hacía MasterChef. Es como ir del Barcelona o el Real Madrid al Albacete. Al jurado no me los banco, son todos unos chupa culos de Tinelli. Todos caretas. Sobre todo Pampita”.

Escándalo tras la salida de Alex Caniggia de Polémica en el Bar

Recientemente, Ángel de Brito informó que Alex Caniggia se habría ido en malos términos del Polémica en el Bar y aseguró que se habría peleado con Mariano Iúdica y Gustavo Sofovich. Este último ofreció una entrevista a La Nación y dejó en claro que esa versión es falsa: “Todo está más que bien, él tenía otros compromisos y nuestro acuerdo era por un mes, no se peleó con Mariano (Iúdica), no se peleó conmigo, no es el personaje que la gente ve, es un pibe divino. Está todo más que bien”.