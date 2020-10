¿Quién fue la figura que le dijo estas palabras?

El mediático Alex Caniggia vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera como artista. Es que, al aire de Cantando 2020, el hijo del Pájaro fue insultado y humillado en vivo. Fue una de las personalidades que integra el jurado la que soltó las siguientes palabras: "Vos sos un marmota, no existís porque sos un salame". ¿Quién manifestó esto? Oscar Mediavilla.

Luego de intentar aconsejar a Caniggia sobre los constantes exabruptos que lanza en un programa que también es visto por personas menores de edad, Mediavilla fue ninguneado por Alex y explotó de furia: "Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”.

Mediavilla explotó de furia contra Alex Caniggia y le puso un cero

“No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame", exclamó Mediavilla al escuchar que Caniggia le dejó en claro que no oiría sus consejos y que todo "le entra por un oído y le sale por el otro".

Acto seguido, Caniggia retrucó: "Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns' Roses”. Mediavilla no pudo contener su ira y le contestó sin dudar: “Vos no sos nada”. Lo peor llegaría después, al menos en materia de calificaciones. El jurado decidió ponerle un cero a una pareja que no tuvo un mal desempeño en el homenaje a Rodrigo.

"Andá a cagar", la frase con la que Mediavilla sentenció a Caniggia

“Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado. Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar", exclamó Mediavilla. El cero a la pareja de Alex Caniggia y Melina De Piano provocó que ambos se encuentren entre las calificaciones más flojas de este ritmo.

En tanto, Alex Caniggia continúa dando que hablar por su personalidad ácida y ha provocado uno de los cruces más ásperos desde que el Cantando 2020 dio inicio en la pantalla de El Trece (27 de julio de 2020).