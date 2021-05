¿Qué pasa entre Alex Caniggia y Andrea Rincón?

La noche del martes se vistió de deporte en la cocina de Telefe cuando los personajes de la farándula debieron presentar preparaciones aptas para deportistas con proteínas, carbohidratos, vitaminas y mucho más. Alex Caniggia, como buen hijo de deportista, se lució con su platillo, pero al momento de la degustación Germán Martitegui quiso saber qué pasa con Andrea Rincón.

Frente a las buenas observaciones del jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, se escuchaban festejos a espaldas del hijo de Claudio Paul Caniggia y se trataban nada más y nada menos que de los de Andrea Rincón. Sorprendido, Germán Martitegui interrumpió la degustación para preguntar: "¿Qué hay entre vos y Rincón?". "Somos amigos. Muy buenos amigos", sintetizó Alex.

"Hay algo, se nota, una conexión, una cercanía poco habitual", insistió el chef y el joven soltó entre risas una nueva liviana respuesta. "Jodemos, es amiga mía", afirmó. Santiago Del Moro buscó esclarecer el misterio tras definir que a Alex "le gustan las rubias". "Sí, pero a veces, alguna morocha pinta. La morocha, sape. ¿O no, loquita?", preguntó mirando en dirección a la actriz que no podía ocultar su risa. Luego, en off, el joven no dejó lugar a la interpretación y definió: "Si pinta tiroteo, yo estoy siempre con el arma cargada".

Andrea Rincón, Claudia "La Gunda" Fontán, María O'Donell, Juanse y Alex Caniggia fueron los protagonistas del desafío culinario, pero sólo Alex y "La Gunda" consiguieron convencer al jurado y subir al balcón para sumarse al miércoles de beneficios. Mientras que María, Andrea y Juanse deberán volver el jueves con el delantal gris para intentar salvarse de la próxima gala de eliminación.

Alex también habló de su padre Claudio Paul Caniggia

Santiago del Moro hizo eco del desafío de la noche de MasterChef Celebrity y le preguntó a Alex Caniggia: “¿Cómo es ser hijo de un deportista?”. A lo que mediático respondió firme y tranquilo: “Para mi es normal porque es mi viejo. Me gusta”. Para condimentar la consulta, teniendo en cuenta los vaivenes en el vínculo entre Alex y su padre, Del Moro profundizó: “¿Y lo más feo?”.

“Y es como pesado… Por ejemplo, estoy cenando con mi viejo en un restó, y vienen los gedes y piden foto. Eso molesta”, señaló el joven. “¿Vos empezaste en el fútbol? ¿Qué pasó con tu carrera?”, insistió el conductor. “Mi carrera como futbolista no me gustó, dije ‘esto no es lo mío’. Lo mío es la cocina, campeón de MasterChef”, cerró Alex Caniggia.