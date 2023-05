¿Dónde hizo las Inferiores Garnacho? Los equipos que formaron al crack de la Selección Argentina

Garnacho es una de las joyitas que tiene el país en el fútbol de Europa. En qué club se formó y en cuáles equipos ha jugado.

Alejandro Garnacho es sin lugar a dudas uno de los jugadores juveniles más talentoso que tiene el país. En la actualidad milita en el Manchester United de la Premier League y lamentablemente por sufrir una lesión se perdió la oportunidad de debutar con la Selección Mayor y por supuesto participar del Mundial Sub 20 tras la negativa de su equipo de no cederlo debido a los compromisos que el equipo inglés debía atender al final de la temporada. En cuál equipo inició su carrera deportiva y en cuáles clubes ha jugado.

¿Dónde hizo las Inferiores Garnacho? Los equipos que formaron al crack de la Selección Argentina

De madre argentina y padre español, el nacido en Madrid ha sido tenido bastante privilegios a su corta edad. Cuando comenzó a formarse como futbolista, la Selección de España lo convocó para disputar algunos partidos amistoso. Desde este sector del mundo estuvieron muy atentos a su desempeño y por esa razón Javier Mascherano lo llamó para que jugara el Torneo de Toulon en el cual estuvo disputando algunos minutos con actuaciones más que interesantes y en las cuales recibió bastantes elogios.

Y es que Garnacho estuvo muy cerca de jugar junto a los campeones del mundo. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado, ya que, por ese motivo lo alejaron de la posibilidad de sumarse a la Scaloneta en lo que fueron los festejos por el campeonato conseguido en Qatar. Luego de su recuperación el Manchester United no quiso prestarlo para que el delantero hiciera parte de la delegación nacional que se presentará en el Mundial Sub 20, un certamen que en esta oportunidad se desarrolla en el país y en el cual su ausencia podría ser bastante notoria.

Si retrocedemos el tiempo podemos encontrarnos con sus inicios en las inferiores del Getafe y del Atlético Madrid, planteles que hoy por hoy deberán estar muy arrepentidos de haber cedido a ese jugador debido a que en 2022 su camino lo condujo a las filas de los Red Devils, club en el cual ha recibido grandes elogios por su estilo de juego.

A sus 16 años, Garnacho de menos a más demostró muchísimo potencial a tal punto de convertirse en un futbolista en proyección, un concepto que Lionel Scaloni tiene presente.

En la actualidad su entrenador sostiene "Es muy bueno. No hay muchos jugadores que puedan encarar a un rival y regatearle. Tiene mucha energía, es rápido y puede seguir así", aseguró Erik Ten Hag.

Los n