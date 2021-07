Jorge Rial publicó un polémico tuit contra la llegada de Alejandro Fantino a Intratables

El ex-conductor de Intrusos compartió un polémico comentario con respecto a una supuesta interna entre el nuevo líder de Intratables y Paulo Vilouta.

Jorge Rial criticó a Alejandro Fantino, recientemente anunciado como nuevo conductor de Intratables, por una posible interna con Paulo Vilouta, integrante del programa. "Cuando dos pelados se pelean por un peine", escribió el creador de Intrusos, duro contra los dos periodistas.

En los últimos días, mucho se dijo sobre la renuncia de Fabián Doman al ciclo de debate político de América TV, para asumir el puesto de Director de Comunicación Institucional de Edenor.

En un principio, las apuestas favorecían a Vilouta, panelista del programa, que en más de una ocasión lo había suplido a Doman cuando éste estuvo ausente. Hasta que comenzó a resonar el nombre de Fantino, que hasta entonces estaba en el canal con Fantino a la tarde, y las posibilidades del conductor de Vilouta 910 (La Red) de tomar el rol que dejó su compañero empezaron a correr peligro.

Jorge Rial, que luego de abandonar Intrusos y fracasar rotundamente con TV Nostra dejó provisoriamente la televisión, no dudó en lanzar fuertes opiniones sobre los cambios que terminaron sucediendo en América. Finalmente, la victoria la tuvo Fantino, que ya se despidió de su programa y anunció públicamente su nuevo lugar en Intratables.

En cuanto a Vilouta, Big Bang News reveló que la disconformidad del periodista deportivo puso a algunos de sus colegas de su lado, en un Team Vilouta que podría causar problemas en la llegada de Fantino al piso. Incluso el propio Doman se había mostrado a favor de que el panelista lo reemplazara de manera fija. "No quiero que esto sea tomado como una presión hacia las autoridades del canal, ni a su directorio; pero me encantaría que sea Paulo, porque tiene actitudes personales que quizás la gente no conoce", había dicho el ex-conductor en el programa de Novaresio.

Pero para Rial, la "interna" que enfrenta a los integrantes de Intrusos no debería tener a ninguno de los dos candidatos a conductores debatiéndose ese lugar. "Cuando dos pelados se pelean por un peine", escribió, filoso, refiriendo a las capacidades de los periodistas para estar a cargo del programa. Hasta ahora, su picante comentario no tuvo respuesta de ninguna de las partes. Por su lado, Fantino se prepara para tomar las riendas del ciclo y Vilouta, por ahora, para volver a su lugar en el panel.

Por otro lado, también se confirmó que Karina Mazzocco, panelista de Fantino a la tarde, cubrirá la franja horario de su compañero con su propio ciclo, que en principio contará con un equipo de panelistas integrado únicamente por mujeres.