Un testimonio de Alejandro Fantino hizo encender las alarmas de ESPN. Luego de que finalizara el encuentro entre Junior y River, que terminó en empate por 1-1, el conductor dialogó con Mariano Closs y Diego Latorre y realizó una fuerte declaración en la que amenazó con marcharse a TyC Sports.

Tras el análisis de los periodistas que transmitieron el encuentro jugador por el equipo de Marcelo Gallardo, Fantino abrió su programa de la medianoche con una declaración que sorprendió a los televidentes: "A mí no me invitan. Pasa que no estoy visto acá como un periodista deportivo. Acá en el canal, te voy a ser honesto, me ven como un showman, un tipo que viene acá a hacer la gracia y se va a la una de la mañana".

El conductor de ESPN, quien durante muchos años se dedicó al fútbol e incluso cubrió a Boca, lanzó una picante amenaza contra los dueños del canal, ya que nunca lo enviaron a cubrir un partido por TV: "En cualquier momento me ponen la camioneta, pero no pasa nada. Me tendré que ir a TyC Sports el año que viene y estaremos los dos enfrente. Me caliento y digo las cosas, me tocó y me duele que no me inviten a la cancha. Juegan Boca y River el domingo, y no estoy invitado".

Con mucha indignación, y consciente de que no entra en los planes de ESPN para asistir a algún encuentro de Copa Libertadores o incluso del torneo local, Fantino indicó que intentará asistir a un estadio por sus propios medios: "Román (Riquelme), por favor, ¿me invitás el domingo a la cancha, puedo ir? Quiero ir a cubrirlo para algún canal de Youtube".

Finalmente, el presentador que también forma parte del programa Fantino a la Tarde -por América Tv-, se descargó con más dardos para los directores del canal: "Laburo acá y no me llaman. Estoy sentado acá con placer y no me llaman".

Alejandro Fantino anunció en vivo el final de su programa en ESPN

Alejandro Fantino está al frente de ESPN FC Show, ciclo donde realiza entrevistas a invitados y que cuenta con humor y actualidad, pero días atrás debió lamentar el final apresurado de ESPN FC, una de las grandes apuestas de la cadena deportiva.

Las razones son estrictamente sanitarias y tienen que ver con el aumento de casos en la segunda ola del coronavirus en Argentina. "El concepto de burbuja es brillante, cómo lo aplica esta señal. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata. Diego lo mismo. Tenemos que laburar con burbujas, todos trabajamos con nuestra gente. Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”, agregó el santafesino.