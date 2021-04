Arde ESPN: Fantino reveló que se lleva mal con algunos compañeros

Alejandro Fantino vive un momento muy particular en ESPN. Mientras aún asimila la noticia de que el programa FC Show no saldrá más al aire debido a una decisión del canal que tiene que ver con el contexto de coronavirus, el conductor reveló que no se lleva bien con algunos compañeros.

Durante la edición del último martes 27 de abril, Fantino, "Tronco" y Emiliano Pinsón recibieron la visita de Ezequiel "Equi" González, ex mediocampista de Boca y Rosario Central que compartió sus experiencias en el fútbol y dio detalles de la rivalidad que tenía con algunos jugadores de Newell's.

Comparando "la pica" que el volante ofensivo tenía en el clásico rosarino, Fantino se tomó unos minutos para confesar un detalle sumamente curioso que, sin lugar a dudas, sorprendió a los televidentes: "¿Con quién había una cosa que no te cerraba en el clásico con Newell's desde Inferiores? Porque nosotros en el periodismo tenemos mucha roña porque no nos podemos ver con algunos".

Pinsón, que se alertó con el comentario de Fantino, indicó: "Es verdad, pero no lo decimos igual". Sin embargo, el presentador fue un poco más a fondo y dio a entender que no se lleva bien con colegas con los que trabaja en ESPN: "No, igual pasa acá adentro".

"El Equi" González dejó pasar el picante comentario del conductor y respondió: "Tuve un problema con Lucas Bernardi en un clásico con Newell's. Me pegó un codazo y me rompió la boca. Estaba Sánchez, el árbitro, que estaba alquilado por López, presidente de Newell's. Al día siguiente, teníamos que ir a la Selección Sub-23 y me llamó. Me llamó 20 veces y me dijo: 'A Pekerman no le va a gustar si nos peleamos ahí'. Pero yo le dije: 'Yo te mato'. Le quería pegar una patada voladora en el pecho. Igual hubo periodistas y amigos que intercedieron. La verdad que ahora con Lucas tengo la mejor, es buen pibe".

Quién es el periodista de ESPN con el que Alejandro Fantino se peleó

Pese a que en el programa no lo dijo abiertamente, Alejandro Fantino ha mantenido una gran disputa con Gustavo López, otro de los conductores de ESPN. La pelea se ha dado en otro escenario: Radio La Red. Ambos presentadores han mantenido discusiones con dicha emisora debido a que pretendían una franja horario en particular.

En 2018, Fantino pretendía estar en el horario de la tarde-noche, espacio que ocupaba López. Precisamente el 10 de diciembre, un día después de que River le gana 3-1 a Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid, se mostró muy molesto y manifestó: "Si Fantino va a las 20 horas, que la segunda edición deportiva la haga otro. Yo no la hago más".

Finalmente, y tras un tenso ambiente que se vivió en La Red, los dueños de la emisora definieron que López conduzca de 12 a 15 horas la primera edición y, de 18 a 20 horas la segunda parte; y Fantino tome la franja de 20 a 22, decisión que fue aceptada por ambos periodistas.