Alejandro Fantino ha sumado más trabajo en su día a día. Por las tardes, conduce un programa de América TV; mientras que por las noches se ocupa de liderar ESPN FC, que está vinculado al mundo del deporte. En el primero, que está abocado a tratar algunos asuntos de política, actualidad y también del espectáculo, entrevistó ayer a Nazarena Vélez, modelo que relató un crudo relato que lo hizo llorar al aire.

La modelo contó varios detalles de los momentos más difíciles que le tocó atravesar a lo largo de su vida. Y uno de ellos fue cuando justamente se desempeñaba en el ámbito de la publicidad y de la TV: "Es terrible. Yo fui muy estúpida, lo reconozco y lo veo. Yo sé que es una enfermedad, pero yo me metí en eso por estúpida".

Luego de una introducción, la madre de Barbi Vélez contó cuál fue el mayor problema con el que debió lidiar: "Me metí en las pastillas y casi me muero. Yo había quedado en una publicidad, donde me dijeron que del miércoles al sábado tenía que estar tres kilos más flaca. Comencé a tomar laxantes y diuréticos, y así llegué demacrada. Una amiga me dijo que existían unas pastillas que eran buenísimas. ‘Te van a secar la boca nada más y te cierran el estómago’, me dijo".

"Estuve 20 años tomando anfetaminas sin poder dejarlas, con una adicción peor que la cocaína"

"Ahí está, como 20 años tomando anfetaminas sin poder dejarlas, con una adicción peor que la cocaína. Las dejé porque estuve a punto de morirme. Tuve como un paro cardíaco. Me había mandado una pero de las que me mandaba. Todo el mundo me decía en la tele ‘Pero cómo temblás, Nazarena’. Yo decía que era la cabeza, metía sarasa. Un día me desperté y el corazón me había explotado. Yo pesaba 50 kilos midiendo 1,74 metros, una enferma", agregó la mujer de 46 años, que también era atentamente observada por los panelistas Marcela Tauro y Mauricio D’Alessandro, entre otros.



Para poder afrontar los problemas con el consumo de pastillas, Nazarena fue asistida por su familia: "Estaba pero súper raquítica, me miraba en el espejo y me veía fea, me veía flaca. Así y todo mi cabeza funcionaba de otra manera. Entonces, yo me había comido una hamburguesa y a la noche me tomé en vez de cinco pastillas, diez o quince. Me desperté con el corazón que me explotaba, pensé que iba a dar un infarto, llamé a mi mamá y le dije: ‘mamá, me mandé una cag…, vení’. Como una sobredosis, claramente una sobredosis de pastilla. Vino mi mamá y se quedaron tres meses al lado mío. No me internaron porque mi papá firmó y se hizo cargo. Yo estaba para estar internada en algún lugar".

Para colmo, en aquel momento (9 de abril de 2010), falleció su hermana debido a un accidente automovilístico: "Al toque se murió Jazmín y cuando seguramente estaba por tener una recaída, ella muere. Ahí en verdad dije: ‘¿En serio por todo lo que yo laburo por estos pibes me voy a seguir matando?’ Enterré una hermana de 21 y vi tanto sufrimiento de mis papás. Si eso no te enseña..."

"Cuando te escucho, te veo cómo saliste y me parte el alma"

Tras haber quedado desconcertado por sus palabras, Fantino realizó una reflexión: "Cuando te escucho, te veo cómo saliste y me parte el alma. Por eso la gente la quiere mucho, hay que hacernos lagrimear a todos, somos muy malos, somos demonios. Somos mala gente y nos estás haciendo lagrimear".