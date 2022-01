A Samid lo confundieron con un DT de Independiente y explotó de bronca: "No me rompan más"

En las redes confundieron a un técnico de inferiores de Independiente con Alberto Samid y este último respondió con un polémico comentario contra los usuarios.

Alberto Samid protagonizó otro momento muy polémico en las redes sociales con un comentario. En Independiente oficializaron al nuevo cuerpo técnico de inferiores y los usuarios de Twitter "confundieron" al empresario con uno de los DT por su parecido físico. Varios lo mencionaron para que responda y rápidamente Samid contestó, pero lo hizo de manera contundente y sin guardarse nada.

El pasado lunes 17 de enero, el "Rojo" de Avellaneda presentó a los encargados del fútbol juvenil de la institución, que vino de la mano con el cambio de DT en la primera. El arribo de Eduardo Domínguez tras la salida de Julio César Falcioni trajo consigo varias modificaciones en la estructura. Mientras tanto, en plena pretemporada y preparación, el nuevo técnico busca refuerzos de jerarquía para sumar al plantel de cara a lo que se viene.

"Arrancó el año para las Juveniles #TodoRojo", escribieron en las redes sociales de Independiente con una foto de dos integrantes del nuevo cuerpo técnico de inferiores. A raíz de esto, muchísimos internautas felicitaron a Samid con distintos comentarios. "Muchas felicidades compañero" o "Siga adelante con la dirigencia", fueron algunos de los mensajes. Esto desató la bronca del empresario de la carne que no dudó en contraatacar.

"No me rompan más. No me feliciten. No soy yo. No tengo nada que ver con este tipo. No sé quien es", escribió Samid en su cuenta de Twitter, @SoyAlbertoSamid, junto a la foto del DT. La publicación superó los 20.000 likes, los 1.100 RT y los 500 comentarios. Claro que, no faltaron los comentarios ofensivos y graciosos: "Es obvio que no sos vos, el del rojo no tiene cara de delincuente" o "Ya quiero ver en el pecho la publicidad del Rey de la Carne. Vamos Alberto hacelo posible", como tampoco el famoso meme de los dos Spiderman.

Lo que se viene para Independiente

Luego de la victoria ante Talleres de Córdoba por 3 a 1 en cancha de Estudiantes de La Plata por el Torneo de Verano, el "Rojo" espera por el resultado del partido entre la "T" y San Lorenzo de Almagro. En caso de quedar puntero en el Grupo B avanzará a la final del certamen en la que se medirá ante el ganador del Grupo A. En el mismo, están Boca, Colo-Colo y Universidad de Chile.

En cuanto a la Copa de la Liga Profesional, que comenzará la segunda semana de febrero, Independiente ya sabe los días y horarios de las primeras tres fechas. En principio, el sábado 12 de febrero visitará a Estudiantes a las 21:30. Con respecto a la segunda jornada, recibirá a Arsenal de Sarandí el martes 15 a las 19:15 y por último jugará como visitante ante Vélez el sábado 19 a la misma hora que contra el "Pincha".