Pedro Cahn sacó a pasear al aire a Marcelo Bonelli en TN

El conductor de Todo Noticias (TN) Marcelo Bonelli vivió un mal momento cuando entrevistó al prestigioso infectólogo y asesor del gobierno nacional en la pandemia, Pedro Cahn.

Una y otra vez, Cahn refutó con datos los comentarios mal intencionados que intentaba hacer Bonelli como cuando mencionó que el gobierno dirige la Argentina por los datos que dan los infectólogos.

"Menos mal que eso no es cierto, el gobierno no se maneja sólo por lo que decimos los infectólogos, nosotros somos asesores en estos temas nada más y el gobierno tiene otras fuentes de información. Nosotros no gobernamos, nosotros no fuímos votados. Nos ha llamado el Ministerio de Salud para formar parte de un grupo de asesores que damos opiniones sobre cómo hacer las cosas, no de qué cosas hacer", afirmó Cahn.

Luego Bonelli en complicidad con su colega Edgardo Alfano cuestionaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) al decir que "un día dicen una cosa y al otro día corrigen. Salen con el tema de que los asintomáticos no contagian y después corrigen".

Cahn le pide permiso a Bonelli para corregir la información. "Todos los lunes, miércoles y viernes, hay una conferencia de prensa que hace la OMS y donde periodistas de todo el mundo, ustedes podrían sumarse si quisieran. Uno de las tres personas que participa de la reunión cuando le preguntaron sobre los asintomáticos dijo que no hay pruebas evidentes de la importancia de los asintomáticos en el contagio. Nunca se dijo que los asintomáticos no contagian", sostuvo.