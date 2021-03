Verborrágica, fuera de sí y delirante. Una vez más, Sandra Pitta -farmacéutica, biotecnóloga y ultramacrista-, protagonizó un papelón. Aunque, en esta oportunidad, no fue en la televisión sino a través de las redes sociales. Durante el discurso que Alberto Fernández brindó en la apertura de sesiones ordinarias, que tuvo lugar en el Congreso, la científica macrista escribió varios comentarios muy violentos y vergonzosos.

Mientras el Presidente de la Nación realizaba una conclusión de lo sucedido en 2020 y trazaba las metas de su Gobierno de cara al 2021, Sandra Pitta tomó su cuenta de Twitter y comenzó a lanzar dardos contra el kirchnerismo. ¿Su primera publicación? Fue verdaderamente lamentable: "El anuncio: van a juzgar a todo el gobierno de Cambiemos. Hay que pisarlos cuando volvamos".

Luego, Pitta manifestó: "Los chorros mas grandes de la historia argentina. No hay que dejarlos impunes a los K". Y añadió: "Son psicópatas, queridos sommeliers de bolsas". Finalmente, y ante las decenas de comentarios de los usuarios de Twitter que la repudiaron por sus violentas palabras, soltó: "Y no: no me falta formación histórica. Me sobra conocimiento de estos mentirosos".

Los delirantes tuits de Sandra Pitta sobre Alberto Fernández:

Las teorías delirantes de Sandra Pitta en TN sobre la vacuna contra el coronavirus:

A principios de febrero pasado, Sandra Pitta visitó TN, criticó a la revista The Lancet y se refirió a las vacunas del coronavirus: "El gobierno apela al pensamiento mágico y al pescadito de Buscando a Nemo que no se acordaba nada". La científica que durante el macrismo defendió a capa y espada las políticas de Cambiemos en el área (que terminó con récord de recortes presupuestarios y cientos de despidos de investigadores y científicos) criticó las políticas sanitarias del gobierno en medio de la pandemia por coronavirus.

El gobierno cree que de repente van a aparecer las vacunas, como por arte de magia. Pero la magia no existe". Y fue más allá. A contramano de todo el mundo, incluso de propios personajes macrismo que tuvieron que salir a admitir lo que antes cuestionaban, Pitta se atrevió a cuestionar el informe de la prestigiosa revista científica The Lancet que concluyó que la vacuna Sputnik V obtuvo resultados exitosos. "Lo que publicó The Lancet no es suficiente", espetó Pitta sin más detalle.