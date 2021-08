El conflicto de Adrián Suar en El Trece: "Son momentos difíciles"

¿Se va de El Trece? Adrián Suar reveló que está afrontando un tenso momento con el canal y realizó un explosivo descargo.

Adrián Suar es consciente de que en El Trece se está viviendo una difícil situación. Debido al bajo rating que el canal está teniendo en la competencia con otros rivales como Telefe y América TV, el productor reconoció que está pasando un mal momento. En un picante ida y vuelta que tuvo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, dio detalles de lo que pasa con Marcelo Tinelli en ShowMatch y también adelantó si hay posibilidades de que tanto él como Marcelo Tinelli se marchen de la pantalla chica.

En una entrevista que le concedió a Polémica en el Bar, "El Chueco" se refirió a la inestabilidad que hay en el rating de El Trece y los eventos deportivos que le han arruinado los planes: "Están muy sólidos ciertos programas y los demás estamos buscando. Tenemos meses que sí y otros que no. Viene la Copa América y... boom. Vienen las Olimpiadas y boom".

Consultado sobre la compleja situación que vive Tinelli en ShowMatch, que continúa con la propuesta tradicional de hace varios años, Suar fue contundente: "Fueron 17 años de éxito rotundo. Equipo que gana no se toca". Sin embargo, resaltó que por ahora no está claro que dicha fórmula no dé nunca más buenos resultados: "No sé si se acabó, pero había que probar hasta sacar la última gota. Son fórmulas que Gerardo Sofovich también hacía. Son momentos difíciles… ayer hablaba con Marcelo: no hay mal que por bien no venga, la vida te da una nueva oportunidad, a mí me pasó. Hay que darse un baño de humildad, escuchar, no echarle la culpa al otro”.

Marcelo Tinelli y Adrián Suar, una dupla que tuvo muchos éxitos en la TV argentina, y que hoy sufre.

El apoyo de Adrián Suar para Marcelo Tinelli por el bajo rating en ShowMatch

Pese a que el año no ha sido bueno para ShowMatch, y que Telefe está cada vez más fuerte con sus propuestas como MasterChef Celebrity y La Voz Argentina, Adrián Suar indicó que Tinelli tiene todo su apoyo para seguir dando pelea: "Es un ganador, Marcelo, es como Messi cuando perdía. Son tipos que quieren ganar todo el tiempo. Por supuesto que debe estar buscando y la va a pelear hasta el último día, nos se va a ir del aire sin pelear".

“Telefe esta muy fuerte con lo que tiene, porque a la gente le gusta lo que tiene… y Marcelo son 17 años del Bailando, una vez te pueden cantar colorado el 32. Todos podemos perder una batalla y hay que tener templanza, la misma que les pido a los actores cuando hay un éxito, todos perdimos una batalla perdemos, te dan una cachetada y a la cola pibe”, reconoció también el productor y también actor.

Consciente de que mucha gente se regodea con el bajo rating de ShowMatch, Suar opinó: "Siempre al que está muy arriba lo están esperando para bajarlo". En tanto, advirtió que los resultados no se deben en base a una cuestión política: "Él siempre estuvo en política, Menem cerró la campaña de 1995 ahí y ganó por 54 puntos. Siempre fue fundamental en un montón de resultados políticos en la argentina. No obedece a eso. La televisión está así, volátil".

La posibilidad de que Tinelli se vaya de ShowMatch: de qué depende

Adrián Suar indicó que tiene pensado dejar a Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece todo el tiempo que el conductor tenga ganas. Aun así, aclaró: “Marcelo es inamovible salvo que él lo decida". Y agregó: "Yo lo banco, lo veo bien, está peleando y le tengo particular respeto porque si sos boxeador en algún momento te tocan la mandíbula”.