Scott Adams, el creador del cómic "Dilbert" y fan de Trump, fallece a los 68 años

FOTO DE ARCHIVO: Dilbert juega al billar con su creador Scott Adams

‍El creador de la tira cómica "Dilbert", Scott Adams, un firme partidario del presidente Donald Trump cuya ‍carrera flaqueó tras ⁠un desvarío racista, murió el martes, dijo su esposa. Tenía 68 años.

Shelly Miles anunció el fallecimiento de Adams en una transmisión en vivo en la que leyó un mensaje final del artista, cuya tira ridiculizaba la vida en las oficinas con cubículos de las compañías estadounidenses, enmarcada en torno a su ‌personaje principal, un ingeniero conocido por ⁠sus gafas y su corbata ⁠perennemente doblada.

Adams había hecho público en la red social X su declive por un cáncer de próstata ‍metastásico e hizo un llamado directo a Trump para que su proveedor de ⁠atención sanitaria, Kaiser Permanente ‌del Norte de California, le programara un tratamiento con el fármaco de radioterapia selectiva Pluvicto.

"En ello", respondió Trump en una publicación en las redes sociales el 2 de noviembre.

El martes, el ‌presidente republicano ‌se refirió al fallecimiento del caricaturista en su plataforma Truth Social: "Tristemente, el Gran Influyente, Scott Adams, ha fallecido. Era un tipo fantástico, al que le gustaba y me ​respetaba cuando no estaba de moda hacerlo. Luchó con valentía una larga batalla contra una terrible enfermedad".

La tira cómica "Dilbert" se publicó por primera vez en 1989 y se mantuvo durante décadas. En su apogeo, fue una de las de mayor difusión en Estados ‍Unidos, pero muchos periódicos la abandonaron en 2023 después de que apareció un desvarío racista de Adams en YouTube.

Adams calificó a los negros estadounidenses de "grupo de odio" y sugirió a los blancos que "se alejaran ​de los negros", en respuesta a una encuesta de una organización conservadora que pretendía demostrar que muchos afroamericanos ​no creen que esté bien ser blanco.

Con posterioridad dijo que sus comentarios pretendían ser una hipérbole ⁠y que renegaba de los racistas, asegurando que los medios ignoraron el contexto de sus comentarios.

Con información de Reuters