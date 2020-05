Dolores Fonzi y Verónica Llinás destrozaron a Viviana Canosa por su análisis contra el feminismo por la liberación de presos

Luego que Viviana Canosa estallara contra el feminismo por "no decir nada" sobre la liberación de presos y por abandonar su militancia por el derecho al aborto legal durante la pandemia, Dolores Fonzi y Verónica Llinás no se quedaron calladas y demostraron su indignación a través de Twitter.

“A las feministas les da miedo meterse con el poder. Salieron un montón de violadores, y las feministas no tengo las más puta idea donde están”, había dicho Canosa en Canal 9. "Informate", la corrigió Llinás y le compartió el comunicado de Actrices Argentinas repudiando el accionar del juez Victor Violini: "Ser periodista y estar desinformado no da".

En sus reclamos,Canosa mencionó el caso de la denuncia por violación hacia Juan Darthés y cuestionó a las feministas: "Porque pienso. Darthés está preso en no sé dónde o no sé dónde está; violador, no sé qué, bien guardado está". La respuesta por parte de Dolores Fonzi fue contundente: "Gracias por recordar la causa. Si, Darthes está guardado, en la casa que tiene en Brasil donde huyó cómo rata después de la denuncia".

“Las feministas son culpables de todo” menos, de tener que verte haciendo ecografías en la plaza de congreso x biyuya. Eso si que no", destacó Fonzi y recordó el acto de Canosa en Plaza Congreso, apoyando al movimiento celeste "Salvemos las dos vidas".