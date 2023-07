Los actores y guionistas de Hollywood en huelga se unirán a los piquetes

Los actores de Hollywood en huelga se aprestaban a unirse a los guionistas de cine y televisión en los piquete el viernes, el primer día de un doble paro laboral que ha obligado a las productoras estadounidenses a cerrar mientras los trabajadores luchan por los salarios en la era de la televisión en streaming.

La huelga se sumará al daño económico provocado por el paro de guionistas que comenzó el 2 de mayo, asestando otro golpe a la multimillonaria industria, que lucha contra los cambios en su negocio. Hollywood no se enfrentaba a dos huelgas simultáneas desde 1960.

Tanto SAG-AFTRA -el mayor sindicato de Hollywood, que representa a 160.000 actores de cine y televisión- como el Sindicato de Guionistas de América (WGA) exigen aumentos en el salario base y en los residuales -honorarios pagados por la televisión en streaming-, además de garantías de que su trabajo no será sustituido por la inteligencia artificial (IA).

El sindicato de actores dijo el jueves que su junta acordó por unanimidad la huelga tras no llegar a un acuerdo con los estudios, incluyendo Walt Disney Co y Netflix Inc. Las autoridades dijeron que los actores se unirán a los piquetes en Nueva York y Los Ángeles a partir del viernes.

El paro de la WGA se ha extendido por California y otros lugares, afectando a empresas de catering, proveedores de atrezzo y otros que dependen de las producciones de Hollywood para sus negocios. Se espera que los daños económicos se extiendan después de que los actores se unan a los piquetes.

Fran Drescher, antigua estrella de "The Nanny" y presidenta de SAG-AFTRA, dijo que las respuestas de los estudios a las preocupaciones del gremio habían sido "insultantes e irrespetuosas".

"Nosotros somos las víctimas aquí", dijo Drescher en una conferencia de prensa el jueves. "Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa".

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el grupo que negocia en nombre de los estudios, dijo que ofreció importantes ganancias a los miembros del sindicato, entre ellas, el mayor aumento porcentual de los niveles salariales mínimos en 35 años y protecciones "pioneras" en torno al uso de las imágenes de los actores por parte de la IA generativa, dijo la organización.

"En lugar de seguir negociando, SAG-AFTRA nos ha puesto en un curso que profundizará las dificultades financieras para miles de personas que dependen de la industria para su sustento", dijo la AMPTP.

La huelga de unos 11.500 guionistas ha provocado interminables reposiciones en los programas de entrevistas de la televisión nocturna, ha interrumpido la mayor parte de la producción de la temporada televisiva del otoño boreal y ha paralizado el trabajo en películas de gran presupuesto.

El paro de los actores paralizará las producciones de cine y televisión de los estudios en Estados Unidos y obstaculizará muchos rodajes en el extranjero.

(Reporte adicional de Marie-Louise Gumuchian en Londres; editado en español por Carlos Serrano)