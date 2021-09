El devastador relato de Alanis Morissette sobre su adolescencia: “Unos pedófilos”

La cantante se expresó sobre un traumático momento que vivió con varios hombres en su adolescencia. Alanis Morissette cuestionó a quienes no creen en las víctimas de abuso.

Alanis Morissette reveló que sufrió una violación en su adolescencia en un crudo relato que ofreció en el documental sobre su vida, Jagged, creado por HBO. En un desgarrador descargo, la cantante contó cómo atravesó aquel momento y cuánto le costó aprender a convivir con el trauma que le causó el abuso sufrido por varios hombres a sus 15 años.

“Me tomó años de terapia admitir que había habido algún tipo de victimización de mi parte. Siempre decía que había consentido, pero después me recordaban que solo tenía 15 años. No puedes consentir a esa edad. Ahora pienso que todos son unos pedófilos, que fue una violación a una adolescente”, comenzó su descargo Morissette, según The Washington Post, medio que accedió al documental antes de su estreno.

“Mucha gente se pregunta: ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años?’. Que se vayan a la mierda. Nadie espera 30 años. Nadie estaba escuchando, su vitalidad estaba amenazada o su familia estaba amenazada”, continuó la celebridad de la música internacional y se refirió de manera contundente a los reclamos que sufren las personas abusadas que se animan a hablar tiempo después de los eventos que les tocó vivir.

Alanis reveló que el motivo por el que no había contado su abuso se basaba en que no quería angustiar a sus allegados. “El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger a mis padres, a mis hermanos, a mis futuras parejas”, expresó la intérprete de Ablaze, desde su casa de California, en el filme dirigido por Alison Klayman.

La cantante comenzó su carrera musical en 1991, con su disco Alanis.

Alanis Morissette y la depresión post-parto

El año pasado, Alanis Morissette lanzó Such Pretty Forks In The Road, un disco autorreferencial en el que hizo alusión, entre otros sucesos traumáticos, a su depresión post parto. “Yo solía ser como una roca que daba protección y seguridad a los demás, pero ahora apenas puedo decidir qué preparar de cena. A las personas que preguntan por la verdadera Alanis les digo que esperen, que volverá. Sé que hay una luz al final del túnel y trato de no golpearme”, lanzó la cantante y agregó: “Amo a las mujeres y estamos en un momento en el que las madres estamos entregando todo al máximo. La sociedad en general sigue sin reconocer el esfuerzo y la resiliencia de las madres. Si hablo mucho de eso me pongo a llorar”.