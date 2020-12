Griselda Sicialini compartió un original baile para combatir la ansiedad por el debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El proyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) empezó a debatirse en el Senado, en una sesión que se estima continuará hasta la madrugada del miércoles y cuyo resultado es todavía incierto. Mientras combate contra la ansiedad por la espera, la actriz Griselda Siciliani publicó un video muy original, bailando con el pañuelo verde.

La actriz, que es una de las tantas figuras del ámbito artístico que apoyan la sanción de la ley, mostró como se prepara para la jornada histórica que marcaría un antes y un después en la historia de los derechos de las argentinas y todos los cuerpos gestantes. Esta iniciativa fue enviada por el Gobierno al Congreso junto a otra conocida como el Plan de los 1000 días, para la protección de las mujeres embarazadas y los primeros años de la infancia, que será debatida y votada en la misma sesión.

"Así estamos, tenemos que sumar derechos; alegría feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", escribió la actriz, quien participa activamente en las actividades del colectivo Actrices Argentinas. Luciendo el pañuelo verde como top y bailando con alegría, Siciliani no ocultó su ansiedad y felicidad por el tratamiento del proyecto.

Verónica Llinás, Guillermo Pfening, Javier Cámara y Carla Peterson fueron algunos de los artistas que respaldaron la publicación de la actriz y comentaron con corazoncitos de color verde. Se espera que una multitud de mujeres y manifestantes se acerquen al Congreso para seguir de cerca la votación.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre último y con 131 votos a favor, cuenta con apoyos y rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá con el transcurrir de la sesión o, tal vez, en el mismo momento de la votación. Por ahora, los números están muy parejos, con una leve ventaja a favor de la aprobación del proyecto.

