"Está muy sensible": el repudiable comentario de un periodista de A24 tras la agresión de Macri a C5N

González Prieto acusó de "sensible" a la comunidad periodística tras la agresión de Macri a un colega. Además, ironizó ante la situación en Dolores.

El repudiable momento se dio durante la edición del miércoles del programa de Maximiliano Montenegro, "MMD Maxi Mediodía" por A24, cuando informaron lo ocurrido con el expresidente de la Nación Mauricio Macri y el cronista de C5N en la entrada del Juzgado Federal de Dolores, cuando se presentó a la declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del ARA San Juan. "La comunidad periodística está muy sensible", lanzó insólitamente Carlos González Prieto.

Sobre el cierre del programa, a minutos del hecho que tuvo como protagonistas al líder de Cambiemos y al periodista del Grupo Indalo, González Prieto informó con algo de ironía: "Bueno, hubo ahí una rispidez cuando se le acerca el colega de un canal alineado con el kirchnerismo fundamentalmente. Y Macri ahí le corre el micrófono, hay un momento de tensión dentro del encuentro".

Sorprendido, el conductor Montenegro admite no saber qué pasó y por eso le pide que dé más detalles y que mencione al canal en cuestión. Ante esto, el periodista lanza un comentario muy repudiable, como si el accionar del expresidente no fuera en contra de la república y la libertad de expresión: "Un colega de C5N se acerca y parece que Macri le dice 'no seas rompebolas', le corre el micrófono y la comunidad periodística está muy sensible".

Ninguno de los periodistas que se encontraban en el piso hizo algún tipo de comentario o criticó los dichos de González Prieto. Y rápidamente, como si nada hubiese pasado, informaron que se viralizó un comunicado del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudiando lo ocurrido. "FOPEA se solidariza con Nicolás Munafó, agredido hoy por Mauricio Macri mientras cubría la llegada del expresidente al juzgado de Dolores. En las filmaciones se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando. Luego esa herramienta de trabajo fue pateada y según contó el colega, terminó en el agua", expresaron. Y sumaron: "Se recuerda a los dirigentes de todas las expresiones políticas que su ejemplo fundamental para la construcción de ciudadanía y les reclama tolerancia y respeto por el trabajo periodístico". Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también hizo lo mismo.

Los comunicados: