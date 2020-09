El lunes 28 de septiembre, el país quedó conmovido a partir de una noticia que llegó procedente del barrio porteño de Palermo. Un hombre en situación de calle se encontraba amedrentando a la gente que pasaba por la vía pública, por lo que el policía Juan Pablo Roldán (33 años) se le acercó para frenarlo. Como consecuencia, recibió cuatro apuñaladas que le dejaron graves heridas.

Horas más tarde el hombre de seguridad falleció. El agresor terminó baleado en la pierna derecha, luego fue detenido, aunque primero debió ser llevado al Hospital Fernández y también murió. Luego de lo ocurrido, el Gobierno de Alberto Fernández decretó un duelo nacional.

Tanto las redes sociales como los programas de televisión quedaron conmovidos con lo acontecido a pocos metros del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires). Incluso, Viviana Canosa se mostró furiosa durante su programa Nada Personal, emitido por El Nueve.

"Estoy harta de estar harta. Estamos tan acostumbrados a la inseguridad de cada día en todo el país. Hoy tres chorros se escaparon en Belgrano, le robaron a dos policías de una financiera y esto pasaba en Palermo. El señor con una cuchilla gigante, se murió el policía. Juan Pablo Roldán, treinta y pico de años, deja a su hijo de cuatro años. Yo les pregunto a todos los que están mirando, ¿hasta cuándo creen que vamos a aguantar esto todos los días, esta violencia?".

Por otra parte, y tal y como lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, la periodista opositora le echó la culpa a Alberto Fernández por el asesinato del policía: "El Presidente de la Nación dijo que la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener", manifestó, con mucha indignación, la conductora".

Finalmente, y con un poco más de calma, expresó: "Esta es la agenda de la gente, no podemos más. No se puede más, les decimos a los políticos y a los responsables, hablo de todos, no únicamente del Gobierno, que tienen que cuidarnos. No se puede salir, te roban el teléfono, las zapatillas, te matan, como la vida de ellos no vale la tuya tampoco. Esto nos parte, estamos fracasando en todo. Que nadie se sienta tocado en especial, fracasamos como sociedad. No podemos naturalizar la muerte".