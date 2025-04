¿Por qué se debe usar protector solar en los días nublados?

Por qué usar protector solar los días nublados

Uno de los consejos que se repiten durante el verano es que las personas se desplacen con un pequeño pote de protector solar cuando salen a realizar actividades al aire libre. Algo que también debería difundirse en los demás días del año y mucho más si se registra la presencia de nubes en el cielo. Una recomendación que pocos ponen en marcha.

Existen diversos factores que se acomodan a distintas necesidades de las personas pero también a la intensidad de los rayos solares que perforan la capa protectora del planeta tierra. Cada uno de ellos brinda una protección que es vital para mantener la salud de la piel y evitar el desarrollo de ciertas enfermedades a futuro.

Por qué usar protector solar los días nublados

"Me acaban de obligar a mandarle protector solar a mi hija o no la dejan salir a jugar al patio", expresó Exiliadisima como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un comentario que despertó una gran debate en las redes. Algunos expresaron que no se estaba preocupando bastante por la salud de la pequeña. Mientras que otros hicieron foco en que la intensidad de los rayos es menor, ya que nos encontramos en otoño camino hacia la llegada del invierno.

"La respuesta corta es sí, es necesario. Incluso en días nublados, hasta un 80% de los rayos UV pueden penetrar las nubes y alcanzar nuestra piel. La falsa sensación de «seguridad» por la falta de sol visible puede hacer que muchas personas omitan el uso del protector solar, aumentando el riesgo de daño cutáneo", expresa la Dra. Danina Shannen, especialista en medicina estética, en su blog personal.

¿Para qué sirven los distintos tipos de factores?

Al momento de concurrir a una farmacia o supermercado, se puede apreciar que existen una gran cantidad de productos protectores contra los rayos solares que ofrecen beneficios pero cada uno porta la etiqueta de disponer de distinto Factor de Protección Solar medido. Algo que se encuentra reservado para distintos tipos de pieles y sensibilidades.

Protección baja: es la piel poco sensible a la quemadura solar, se recomienda un factor entre 6 y 14.9.

es la piel poco sensible a la quemadura solar, se recomienda un factor entre 6 y 14.9. Protección media: la piel es moderadamente sensible a la quemadura solar, es mejor usar un factor 15 y 29.9.

la piel es moderadamente sensible a la quemadura solar, es mejor usar un factor 15 y 29.9. Protección alta: con un factor de 30 y 50, es para personas con piel muy sensible a la quemadura.

con un factor de 30 y 50, es para personas con piel muy sensible a la quemadura. Protección muy alta: la piel es extremadamente sensible y se recomienda un factor que sea mayor a 50 y menor a 100.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Argentina le recomienda a las personas que eviten realizar actividades que demanden cierto contacto con los rayos solares entre las 10 y 16 horas. La intensidad es bastante considerable y siempre es recomendable buscar una sombra que se mayor a la figura del cuerpo. Otro elemento a destacar es que el sol se puede reflejar por miedo de la nieve, el agua y la arena.