¿Para qué sirven los botones de colores del control remoto?

Para qué sirven los botones de color de los controles

El desarrollo de la tecnología provocó que los televisores dispongan de una nuevas capacidades y esto provoca que los controles se hayan perfeccionado aún más. Lo particular es que presentan una serie de funciones que en algunos casos no se encuentran señaladas y que quedan reflejadas en los botones de colores.

Un televisor dejó de ser un simple electrodoméstico que permite ver eventos en vivo, porque se transformó en un verdadero centro de entretenimiento que puede ser usado para consolas de videojuegos, trabajar e incluso montar un cine propio dentro del hogar. Tener conocimiento de cada una de sus funciones permitirá exprimirlo al máximo.

"Me llamarán burra pero toda mi vida pensé que Direct TV era industria Argentina", expresó Litteoldsofi, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar un control de la operadora satelital con una forma bastante particular. Uno que ofrece varias opciones para disfrutar de la programación, sin embargo se resalta la presencia de cuatro círculos pequeños de distintos colores. Mientras que el central es naranja y lleva escrito la palabra "guide" en referencia a la lista de canales disponible.

¿Para qué sirven los botones de colores?

Lo primero a mencionar es que los botones pueden cambiar de funcionalidad dependiendo del fabricante, por ende es recomendable leer el manual del dispositivo para conocer sin errores cada una de las características que el control ofrece. Aunque hay casos en los cuales se respeta una norma internacional que es la siguiente:

Botón amarillo: permite alterar la escritura entre mayúsculas y minúsculas.

Botón azul: permite borrar caracteres, números o símbolos.

Botón rojo: permite configurar el idioma de acuerdo a la preferencia del espectador.

Botón verde: permite retroceder un espacio cuando se intenta escribir una palabra.

En otros dispositivos, la configuración de los botones de colores se puede alterar y quedar sujeta a lo que el usuario considere como más apropiado. Se tratan de atajos que pueden ir desde el acceso rápido a una aplicación, calibrar la conexión del wifi, grabar un programa o adelantar el video que se está apreciando.

A medida que pasan los años, las aplicaciones de streaming le hacen determinadas mejoras a sus servicios con el fin de reparar baches de seguridad, mejorar la calidad de acceso y desplazamiento del usuario como también sumar nuevas características. Esto provoca que no todos los televisores se encuentren capacitados para poder soportarlas. En el caso de Netflix, se estableció un nuevo límite.

Aquellos Smart TV que hayan sido fabricados antes del 2015 no podrán tener acceso a la plataforma de series y películas, debido a que la misma recibirá una actualización que los dejará obsoleto. Sin embargo, existen otras alternativas como hacer uso de dispositivos de streaming como son el Chromecast o Apple TV para continuar disfrutando del contenido. También se puede transmitir la pantalla del celular o la tablet para mantener el uso del televisor.