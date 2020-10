Hace algunas semanas, y tal y como viene sucediendo hace unos meses, Juntos por el Cambio y los medios hegemónicos como Clarín y La Nación se encuentran incitando a la sociedad argentina a que salgan a la calle -y se expongan al coronavirus- para protestar contra el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y ni siquiera se han puesto a analizar el daño que dichas marchas ocasionarán en el sistema de salud, que ya bastantes problemas tiene con los casos positivos y muertes que posee actualmente el país.

Aprovechando el feriado que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y pese a que los médicos y especialistas en salud recomiendan que la gente no se concentre y permanezca en casa, miles de personas salieron a protestar en diferentes puntos del país. Como si fuera poco, el diario Clarín optó por publicar la dirección de la Vicepresidenta, invitando a que la gente se acerque a atacarla con agravios.

Uno de los lugares más elegidos por los manifestantes fue el Obelisco. Allí, un móvil de TN se acercó para mostrar algunas de las imágenes de la convocatoria y también para dialogar con los protestantes. En dicho marco, un hombre que lució una careta de gorila tomó la palabra y brindó un testimonio verdaderamente desopilante.

"Me llamó la atención el señor gorila, el señor con la careta", indicó el periodista. Y luego, le consultó la razón por la que se puso dicha máscara. Su respuesta fue muy particular: "Quiero que me vean que soy gorila, que estoy orgulloso de ser gorila. Ser gorila es estar a favor de la Constitución, a favor de la Justicia, a favor de los Derechos Humanos. A favor de todo eso. No es ser ladrón, no ser corrupto o no ser coimero. Todo eso es ser gorila".

Con gritos de por medio, el hombre se quitó la máscara y continuó manifestando: "Esta es mi cara. Esta es mi cara. Vivo en Palermo. Pago mis impuestos. No me puedo ir del país ni de ningún lado. Estamos encerrados. Acuarentenados de por vida. ¡Basta ya! ¡Basta ya!".

"Yo no era de venir a las marchas, pero realmente me agotaron. Nos agotaron a todos. Nos tienen a todos hartos ya. Y encima, ahora van por la Justicia, que es lo único que nos queda: la República. Quieren atropellar todo", agregó, con un tono más tranquilo, aunque enérgico.

Finalmente, el periodista de TN le consultó si la máscara le servía como barbijo. ¿Su respuesta? Fue la siguiente: "Estoy inmunizado. Pasé por esa también".