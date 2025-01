¿De quién son los globos blancos que se vieron en varias parte de la Argentina y qué función cumplen?

Qué son los globosonda.

Desde hace un tiempo, algunas personas comenzaron a preguntarse a quién pertenecen unos globos blancos que circulan de manera libre por los cielos de la Argentina en diversas provincias. El secreto detrás de estos objetos es que son de gran utilidad para que la sociedad pueda desarrollarse sin problemas.

Sin que las personas lo sepan, son muchos los cuerpos artificiales que se trasladan por los cielos realizando diferentes actividades. Algunos llevan a cabo tareas de patrullaje, como es el caso de las fronteras con países limítrofes, mientras que otros se encargan de afrontar rutinas que se encuentran vinculadas con el clima.

"El clima no perdona, ni siquiera a quienes lo estudian En este video, uno de nuestros compañeros intenta lanzar una globosonda en la Antártida. La misión: medir la atmósfera en un lugar donde el viento no da tregua", expresaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su cuenta de X (ex Twitter). El video muestra cómo una persona lucha contra un fuerte viento para que el objeto pueda realizar su trabajo.

Es una manera que el organismo posee para medir la temperatura, humedad, presión y el viento de un lugar con un elevado grado de exactitud. Tal como expresa su nombre, este artefacto se compone de un globo con helio y una radiosonda que es la encargada de mandar la información recolectada.

La investigación del Servicio Meteorológico Nacional con los globosondas se realiza con frecuencia para obtener mayor precisión sobre cómo se encuentra el clima en el momento y lo que pasará en las siguientes horas, además son varios los puntos en los cuales se producen estos lanzamientos. Tanto en el norte, este, oeste y sur del país.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

La llegada del nuevo año expone una serie de temperaturas que no coinciden en nada con lo que se experimentó en gran parte de diciembre. De a poco, los valores comienzan a aumentar y generar la presencia de una ola de calor. En el segundo fin de semana del 2025, hay registros que invitan a realizar determinadas actividades para romper con la rutina.

De acuerdo con a información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes presentará una mínima de 23 y una máxima que rondará en los 30 grados. En tanto que el sábado va a suceder algo bastante similar, ya que se esperan valores que oscilarán entre los 21 y 31.

Por último, el domingo va a ser el día más caluroso del fin de semana porque se prevé una mínima que rondará en los 23 grados. Mientras que la máxima podría llegar a quedar en los 33 y con chances de superar la marca. Durante las tres jornadas, la probabilidad de lluvia es nula.