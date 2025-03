¿Cuál es el error más común al duplicar una llave y cómo daña a la cerradura?

Qué no hacer al copiar una llave

Al momento de realizar una copa de una llave para el hogar es necesario seguir una serie de procedimientos porque cualquier error podría generar que se tenga que afrontar un gasto mayor y que puede incluir un cambio de cerradura, además de su instalación. No siempre todas las copias de llaves son las ideales.

Por lo general, las personas disponen de varias copias de la llave que de acceso a la vivienda, ya sea porque se encuentran repartidas entre integrantes de su círculo de confianza. Aquellas que pueden ingresar sin que uno se encuentre presente. O cada habitante del hogar tiene la suya para poder agilizar la entrada y salida sin tener que depender de un segundo.

Qué no hacer al copiar una llave

"Y después de tanto sacrificio lo logré. Pude hacer una copia de la llave para dejarla a mi suegra por si pierdo la mía", expresó Sour_rita, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Medio en broma, el hombre expuso que la copia cuenta con un gran grado de elaboración y solo resta que sea probada en la cerradura para ver si funciona o necesita de un retoque para que pueda girar sin trabarse.

Cómo evitar errores al duplicar una llave

Antes de ir a la cerrajería para realizar la copia de la llave que necesitamos, se recomienda que sea la original la que usemos para replicar. Esto es producto de que se encontrará en perfecto estado y tendrá los detalles necesarios correspondientes a la cerradura de nuestro hogar. Mientras que una copia dispone de cierto desgaste que no es aconsejable extender, ya que no se sabe si contará con el mismo efecto o no.

Además, se recomienda no aceptar que la llave en blanco no sea de las mismas dimensiones a que la necesitamos. Muchas veces, el parecido puede generar cierta confusión y hacernos creer que el resultado va a ser el mismo, pero no tiene efecto alguno. Además de no funcionar, se gastará dinero de manera innecesaria. Otro consejo es ir a cerrajerías que hagan un buen trabajo, porque no todos conocen los secretos que deben emplearse para realizar una réplica.

¿Está mal dejar la llave puesta adentro? La respuesta de los expertos

Los expertos señalan que dejar la llave puesta del lado de adentro en una casa puede ser un gran error. Esto es producto de que ante una emergencia es probable que uno salga del hogar, se olvide de agarrar las llaves y luego quedar del lado de afuera. Además, se debe sumar que no será fácil abrir porque la cerrada se encuentra obstaculizada.

Por otro lado, ante un accidente en el interior, aquellos que quieran ingresar deberán ingeniárselas para que la puerta pueda abrirse. En algunos casos, se podrá empujar la llave debido a que esta no dispone de giros pero en otros se puede llegar a considerar romper la cerradura para dar el auxilio correspondiente.