El locutor oficialista Ari Paluch volvió a causar polémica con sus dichos sobre el abuso infantil tras su destierro de la televisión por una denuncia de acoso laboral en el canal América TV.

Durante su programa radial El Exprimidor, el ex conductor de A24 se encontraba escuchando los mensajes de los oyentes, Manuel, cuando uno de ellos le comentó que trabajaba en el Ciudad de los Niños y que para él era un lugar hermoso.

"Sí, el otro día me crucé con el padre Grassi en la Ciudad de los Niños. ¡Epa! Me protejo y vuelvo, me protejo y vuelvo", dijo Paluch antes de pasar al segmento publicitario.