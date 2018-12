ARA San Juan: el ex jefe de la Armada dice que no sabía que el submarino no estaba en condiciones

El ex jefe de la Armada Marcelo Srur denunció que sus subordinados le ocultaron información sobre el submarino ARA San Juan y acusó que el buque no estaba en condiciones de navegar a distancia sin custodia. En un cruce con la diputada Nilda Garré, el ex funcionario reconoció que no le informaron que entró agua y hubo un principio de incendio en el submarino.

Embed

Al momento de la desaparición del ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017, Srur estaba en Uruguay en una condecoración. El ex funcionario apuntó contra el excomandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contraalmirante Luis López Mazzeo, por haberse ido de Puerto Belgrano, hacia Buenos Aires y Chaco cuando “no se tenía comunicación con el submarino, en una situación complicada y alarmante”.

Srur era el jefe máximo de la fuerza de seguridad que debía proteger al ARA San Juan y fue designado por el gobierno de Mauricio Macri en enero de 2016.

El ex jefe de la Armada además afirmó que se enteró luego de dos días de que el submarino había sufrido el ingreso de agua y el principio de incendio en la zona de las baterías. "El 17 nos enteramos cuando fuimos con el ministro" de Defensa, Oscar Aguad, sostuvo Srur.

El ex jefe de la Armada además afirmó que sus subalternos le escondían información y sostuvo que el submarino ARA San Juan “estaba apto para navegar, y estar junto a la flota naval, pero no estaba apto para operar solo en la lejanía y en zona de pesqueros”. Es decir que desde la Armada sabían que enviaban a los tripulantes a una misión, por lo menos, peligrosa.