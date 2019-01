SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora Andrea Politti protagonizó un increíble accidente durante la grabación de su ciclo "Corte y Confección", según informaron en "Los Ángeles de la Mañana".

La presentadora se chocó con una cámara y tuvo que ser trasladada a un sanatorio cercano a la productora. La situación no derivó en ningún hecho grave, ya que ella pudo volver a terminar el programa.

"Se le trabó el taco porque había algo abierto en la escenografía", explicó Lourdes Sánchez, panelista de "Los ángeles", y describió: "Se agachó para destrabarlo y cuando se reincorporó, se chocó la cabeza con la grúa que sostiene una cámara" por lo que "se sintió un poco mareada".

Ante la consulta sobre el mal momento que pasó, Politti afirmó: "Estoy bien, no fue nada grave, fue un golpecito muy mínimo". La conductora aseguró que en un estudio de televisión hay un "protocolo" para atender a personas accidentadas y bajó la tensión: "Me caí, pero tampoco fue para tanto. Estoy bien, por favor, no se preocupen. Fue una pavada total".

