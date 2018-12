SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La cantante Adriana Varela reveló este domingo que fue pareja de Juan Darthés hace varios años y aclaró que "no terminó bien".

Durante Debo Decir, la cantante de tango fue consultada sobre si alguna vez le tocó cantar con el actor, a lo que respondió afirmativamente y aclaró que mantuvieron una relación pero no ahondó en detalles sobre si existió violencia física.

"Hace rato que no lo reconozco", agregó "La Gata" Varela al referirse al ex integrante de Patito Feo, que fue denunciado por varias mujeres por abuso, acoso e incluso violación a una menor de edad.

"Es una historia que me pertenece también a mí. Hay un vínculo en el que las cosas son 50% y 50%. Por lo tanto no voy a tirar ahora. Es otro caso (en relación a la denuncia de Fardin). Ahora cuando lo veo a él no veo a la misma persona. Hace mucho que pasó. No quiere decir que no recuerde. Recuerdo todo lo que pasó. Pero yo era muy joven. Ahora hace rato que no lo reconozco. No es la misma persona que yo conocí. Ni físicamente. Aunque hay un patrón caracterológico", finalizó.