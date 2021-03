Las vacunas, el bien más preciado en el mundo hace seis meses.

Las vacunas contra el coronavirus son el bien más preciado en el mundo desde hace alrededor de seis meses, cuando empezaron a circular, pero en la actualidad parecen ser escasas para semejante demanda, por lo que un informe oficial de la Casa Rosada detalló qué ocurre tanto en Argentina como en el resto del globo.

Allí se comunica que apenas 18 países recibieron el 88% de las dosis distribuidas hasta el momento, pero las solicitudes superan ampliamente la capacidad de los laboratorios para fabricarlas, por lo que muchos de ellos todavía no han podido cumplir con los compromisos asumidos al principio.

Además, los países más poderosos y con una mejor posición económica han abusado de ello y han comprado hasta más vacunas de las que necesita su población, por lo cual aquellos más vulnerables han padecido esta actitud. Por ejemplo, se ha llevado a cabo el cierre de exportaciones de la Unión Europea (que reúne a 27 naciones) para bloquear un embarque de AstraZeneca que tenía como destino a Australia.

De hecho, el sistema COVAX -que se planteaba como una alternativa justa, solidaria y expeditiva para repartir las dosis entre los territorios de renta media y baja- no ha logrado cumplir con las expectativas que tenían muchos que invirtieron en él. Por caso, esta semana Paraguay manifestó su insatisfacción por el tardío arribo de las suyas.

Las vacunas contra el Covid-19 en algunas partes del mundo

Argentina

Logró distribuir 3.843.565 y aplicar 2.939.364 hasta el 18 de marzo, fecha en la que también llegaron 330.000 más de la Sputnik V. Ha logrado abastecerse de aquellas con un alto nivel de eficacia (superior al 65% a partir de los siete días luego de la primera dosis y del 91% una semana después del segundo pinchazo) con una cantidad significativa y en plenas negociaciones de manera bilateral con los países productores.

Europa

Alemania, el Reino Unido, España e Italia ya han manifestado la preocupación por las pocas recibidas, por lo cual ya se instaló el debate entre darles la primera dosis a quienes no aún no han recibido ninguna o si completar directamente con la segunda para los que ya fueron vacunados.

Estados Unidos

El Presidente Joe Biden ya recibió el pedido de algunos colegas, como por ejemplo el ex primer mandatario de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva, que le rogó que la principal potencia done algunas vacunas para ciertos países que no han recibido las suficientes.

América Latina

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que "existe un cuello de botella que evita que nosotros llevemos vacunas a todos los países al mismo tiempo”.