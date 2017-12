El Gobierno nacional rompe récords negativos en materia económica. A pocos días de finalizar el año, los datos oficiales se muestran alejados de las expectativas que difundieron los funcionarios a través de los medios. Disparo del dólar a precio récord, aumentó sostenido de la deuda a su máximo en la Argentina y un déficit comercial que escaló a su máximo en la historia.

El último dato negativo se conoció el martes por la tarde, cuando el INDEC comunicó que el déficit comercial llegó a 7656 millones de dólares. Además la balanza mantuvo un rojo en el intercambió de noviembre por 1541 millones de dólares, frente al superávit de 124 millones del mismo mes del año pasado. La caída de la balanza de pagos de noviembre fue la más alta del año y de la historia, según analizó la Consultora ABECEB.

El deterioro se produjo por una caída de las exportaciones del 4,9 por ciento frente a un avance de las importaciones del 30,2 por ciento.

El segundo récord negativo del martes se dio cuando cerró la cotización del dólar que se elevó hasta su máximo histórico por 18,61 pesos. La divisa en el comercio minorista escaló ayer 28 centavos y sumó su octava sesión consecutiva en alza. Se espera que la suba del dólar se traslade a precios.

La deuda externa es otro de los récord negativos del gobierno. Ascendió al término del tercer trimestre del año a US$ 216.351 millones, 20% más que en igual período del año pasado, cuando alcanzó a US$ 179.775 millones. El gobierno de Mauricio Macri emitió u$s 86.525 millones de dólares, más del doble de la deuda tomada por la dictadura militar en siete años.

Además el gobierno nacional emitió un bono que deberá ser pagado en su totalidad dentro de cien años.

Por último, la inflación también batió un récord durante la administración de Cambiemos. El aumento generalizado de precios registrado en abril de 2016 fue del 6,7%, la más alta para un único mes desde el 2002.