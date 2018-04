Zulemita recordó sus últimos minutos con su hermano Carlitos Menem

La hija del ex presidente se emocionó en vivo.

Zulema Menem tuvo un momento emotivo en un programa en vivo cuando recordó los últimos minutos junto a su hermano.

Fue en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, por Telefe. Allí rememoró a Carlitos Jr., muerto en circunstancias aun no aclaradas.

"La última vez que lo vi fue la noche anterior. Me acuerdo que yo estaba viajando el día que perdió la vida, me iba a Estados Unidos", recordó quebrada. "Nunca pensé que no lo iba a ver más", contó.