Zanella baja el sueldo de los empleados para no despedir

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En medio de una crisis que no cesa en 2019, la empresa Zanella acordó bajar el sueldo a cambio de no despedir. La firma de motos pagará el 55% del actual salario con el acuerdo de la UOM de Mar del Plata, por la excusa de rentabilidad del sector hasta abril.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, José Luis Rocha, aseguró que la rentabilidad del sector “sigue siendo baja” y teme que luego de la temporada el panorama en la ciudad se agudice. Así lo detalló el portal marplatense 0223, ya que por el acuerdo la empresa acordó no despedir a personal y darle continuidad a la reducción horaria.

LEER MÁS: Inflación sin control: la mayorista fue del 73,5% en 2018

“La empresa proponía pagar solo el 50% del sueldo y no firmaba la `paz social´, es decir, que no se comprometía a no despedir empleados”, remarcó Rocha.

“Finalmente logramos revertir esto y se logró que pagaran el 55% del sueldo bruto –en el 2018 pagaban un 62,5%- y el compromiso a que no haya despidos hasta 31 de marzo”, agregó el dirigente metalúrgico.