El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni calificó al presidente Mauricio Macri como el "Bolsonaro modelo argentino”. Además, advirtió que el Gobierno pretende usar el tema de la inseguridad en su campaña electoral.

En diálogo con Radio 10, Zaffaroni la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires logró reducir entre un 20 y un 25 por ciento la tasa de homicidios en tres años, por lo que "alarmar con la inseguridad es contradictorio".

"No me vengan con que hay un brotes de homicidios y que por eso hay que hacer una política de seguridad, porque no lo hay. Por obra de ellos mismos tengo que reconocer que los homicidios en la Ciudad de Buenos Aires bajaron y nos estamos ahorrando unos 50 muertos por año", planteó.

En este sentido, consideró que el Gobierno intentará "distraer" el foco de atención del pueblo durante la campaña electoral en cuanto a la grave situación económica, aunque aclaró que esto dependerá de lo que aconseje el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Respecto a la iniciativa propuesta desde el oficialismo de bajar la edad de imputabilidad, Zaffaroni defendió que "en la estadística de homicidios de la Ciudad de Buenos Aires, los menores de 16 años tienen una intervención absolutamente insignificante". "Tenemos que cuidarnos mucho más de los veteranos mayores de 50 años", acotó.