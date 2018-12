YoTeCreoJuan, la campaña de trolls macristas y antiaborto para defender al actor

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Mientras que el panorama se le complica cada vez más al actor Juan Darthés luego de que la actriz Thelma Fardin lo denunciara penalmente por violación ante la justicia de Nicaragua, en Twitter crearon el hashtag #YoTeCreoJuan para defenderlo. Casualmente, la gran mayoría de las cuentas que lo usaron son “anti K” y antiaborto.

Una de las estrategias que utilizaron estas cuentas, y que fue replicada de manera sistemática en la red social, es una captura de pantalla de un supuesto retuit que hizo en 2013 una cuenta bajo el nombre de Thelma Fardin a una publicación de Darthés, lo cual, según estas personas, demuestra que en verdad él no la violó porque la actriz no quedó “tan traumada”.

Embed En el año 2013 Telma le daba un RT a Dartes. Si el tipo te violo, te denigro como mujer, te hizo perder el eje y tus valores y ñañañaña no le das un RT...o si no es todo mentira el circo que armaste. #YoTeCreoJuan



vengan de a una que tengo ganas de bloquear "pelotudes" pic.twitter.com/HOcGoiIt3X — #EstoyConPatoBullrich (@LaRepublicana63) 14 de diciembre de 2018

Embed La "violada" Re copada con el violador hasta hace poco #YoTeCreoJuan esta historia ya la vimos pic.twitter.com/UJqufLAB4z — ᑕOᖇᗩ ᗪE ᒪᗩᒍE (@CoraBarbiery) 14 de diciembre de 2018

Sin embargo, una rápida búsqueda en Google del nombre de usuario @ThelJardín demuestra que se trata de una cuenta falsa que se hacía pasar por Fardin, que ya fue suspendida. De hecho, en una página que archiva tuits viejos se puede ver que en uno de los primeros tuits de esta cuenta, hecho en 2011, la persona detrás del teclado escribió: “Seguime Tomás , soy Juana”. La cuenta real de la actriz es @soythelmafardin, y la tiene desde noviembre de este año.

captura twitter thelma fardin.jpg

Por otra parte, también se comenzó a difundir un texto que varias cuentas copiaron y pegaron, lo cual es una modalidad típica de los bots y las cuentas falsas. “Nadie me saca de la cabeza que lo que estamos viendo es una estrategia K liderada por la cobra de Tolosa (en referencia a Cristina Kirchner). Así es la dinámica de las feminazis y actrices K. Se acabó Maldonado. Ahora saldrán a marchar por el Me Too. Carteles y shows por todos lados. En la playa y demás. Olor kuka”, sostiene el mensaje.

Embed NADIE ME SACA DE LA CABEZA QUE LO QUE ESTAMOS VIENDO ES UNA ESTRATEGIA K LIDERADA POR LA COBRA DE TOLOSA. ASI ES LA DINÁMICA DE LAS FEMINAZIS Y ACTRICES K. SE ACABO MALDONADO. AHORA SALDRÁN A MARCHAR POR EL ME TOO. CARTELES/Y SHOWS POR TODOS LADOS. EN LA PLAYA Y DEMÁS. OLOR KUKA. — Alicia Becerra (@AliciaBece) 12 de diciembre de 2018

Embed NADIE ME SACA DE LA CABEZA QUE LO QUE ESTAMOS VIENDO ES UNA ESTRATEGIA K LIDERADA POR LA COBRA DE TOLOSA. ASI ES LA DINÁMICA DE LAS FEMINAZIS Y ACTRICES K. SE ACABO MALDONADO. AHORA SALDRÁN A MARCHAR POR EL ME TOO. CARTELES/Y SHOWS POR TODOS LADOS. EN LA PLAYA Y DEMÁS. OLOR KUKA. — majo (@marita282010) 13 de diciembre de 2018

Embed NADIE ME SACA DE LA CABEZA QUE LO QUE ESTAMOS VIENDO ES UNA ESTRATEGIA K LIDERADA POR LA COBRA DE TOLOSA. ASI ES LA DINÁMICA DE LAS FEMINAZIS Y ACTRICES K. SE ACABO MALDONADO. AHORA SALDRÁN A MARCHAR POR EL ME TOO. CARTELES/Y SHOWS POR TODOS LADOS. EN LA PLAYA Y DEMÁS. OLOR KUKA. — AmandaReturn (@AmandaReturns) 12 de diciembre de 2018

Embed Y BUÉ... ASÍ ES EL MUNDO KERNERISTA.... ESO SI, AVISO...

NO VA A SER COSA QUE SALGA LA FLORCHI KIRCHNER Y DIGA QUE FUE VIOLADA.... PORQUE PONGO LAS BOLAS EN UN CAMIÓN COMPACTADOR.... — ADOLFITEN1804 (@adolf1804) 12 de diciembre de 2018

Embed Causa de los Cuadernos: piden pruebas.



Para defenestrar a un tipo: sin pruebas.



Pensamiento K.#NoMeRepresentan — Fabi de Malasya (@Fabi_DeMalasya) 12 de diciembre de 2018

Embed #YoTeCreoJuan Buena actriz eh, muy convincente aunque el lenguaje gestual y el peritaje sicologico la van a desenmascarar y quedara la dignidad en el camino como todas las kukas aborteras, que piensan que el fin justifica los medios https://t.co/tWTU7gOSF5 — Alberto Anti-K (@alberto_antik) 14 de diciembre de 2018

Embed #YoTeCreoJuan inocente , hasta que la justicia demuestre lo contrario, interesante post que se presta para el debate, K abstenerse o los bloqueo, el que avisa no traiciona pic.twitter.com/BaaWuES7lJ — Marina Rufini (@RufiniMarilu) 14 de diciembre de 2018

Embed

LEÉ MÁS: LA REACCIÓN DE THELMA FARDIN CUANDO JUAN DARTHÉS LA ACUSÓ DE PROVOCARLO