Cuando tenía 16 años mi novio de 21, me dijo que no iba a acabar adentro. No me dio plata para la pastilla del día después y tuve vergüenza de hablarlo. Después me llevó a un templo umbanda a abortar y me sacó de ahí mi vieja #YoAborte #EsLegaloClandestino#BastadeHipocresia https://t.co/HdFrHjIaag